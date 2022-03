Le Mans Cup auch 2022 wieder richtig stark besetzt

Auf dem Weg zu den 24h Le Mans spielt auch der Le Mans Cup eine große Rolle. Die Serie hat für die Saison 2022 satte 43 Autos vermeldet. Davon sind alleine 34 LMP3-Boliden. Auch das H24 Wasserstoff-Auto ist dabei.

Der Le Mans Cup ist sozusagen die dritte Bundesliga auf dem Weg zu den 24h Le Mans. Die Serie richtig sich an LMP3- und GT3-Fahrzeuge. Eines der Ziele hierbei ist es, dass Fahrer/Teams sich entwickeln können, um dann irgendwann den Schritt in die European Le Mans Series (ELMS) zu wagen - und danach in die FIA WEC, zu der auch die 24h Le Mans zählen. Der Le Mans Cup hat bereits eine erste vorläufige Startliste für die Saison 2022 heraus gegeben. Und die hat es in sich.

Denn unglaubliche 34 LMP3 wurden beim Organisator LMEM angemeldet. Diese teilen sich auf 26 Ligier JS P320 und acht Duqueine M30 - D08 auf. LMP3 von Ginetta oder Adess sind jedoch nicht vertreten. Immer größer wird im LMP3-Sport auch das Kontingent aus der deutschsprachigen Region. Unter deutscher Flagge fahren WTM Racing (Duqueine), das Frikadelli Racing Team (Ligier), Rinaldi Racing (Duqueine) und neuerdings auch Reiter Engineering (Ligier).

Mit schweizerischer Lizenz sind Racing Spirit auf Leman (zwei Ligier), Haegeli by T2 Racing (Duqueine) und Cool Racing (Ligier) mit dabei. Das AT Racing Team aus Österreich bietet einen Ligier auf.

In der GT3-Klasse fahren drei Honda NSX GT3, zwei Lamborghini Huracán GT3 Evo, zwei Ferrari 488 GT3 und ein Aston Martin Vantage GT3. Ebenfalls dabei ist im Le Mans Cup der H24. Dieses Auto baut auf einem alten LMP3-Chassis auf und wird mit Wasserstoff angetrieben. Es dient als eine Art Vorbote, wenn 2025 auch eine Wasserstoff-Klasse bei den 24h le Mans aufgelegt wird. An dieser Stelle gibt es einen Blick auf die vorläufige Liste.

Der Saisonstart des Le Mans Cup findet am 16. April 2022 in Le Castellet statt. Highlight der Saison ist aber wieder der Auftritt mit zwei Sprint-Rennen (jeweils 55 Minuten) im Rahmenprogramm der 24h Le Mans.