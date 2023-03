Toyota im ersten freien Training in Sebring an Spitze

Der Japaner Ryo Hirakawa fährt ganz zum Ende der ersten Session beim Saisonauftakt der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Sebring die Bestzeit. Ferrari auf den Plätzen zwei und drei. Cadillac ebenfalls schnell unterwegs.

Das lange Warten hatte endlich ein Ende. Die Saison 2023 der FIA WEC ist eröffnet. Am Mittwoch-Vorabend (MEZ) fand auf der Strecke von Sebring das erste freie Training statt – und dabei lag Toyota an der Spitze des Feldes. Ryo Hirakawa umrundete den 6,019 Kilometer langen Kurs im GR010 Hybrid in exakt 1:47,649 Minuten. Damit hat der Japaner bereits alle Zeiten des vor wenigen Tagen absolvierten Prolog-Tests pulverisiert.

Die Zeit setzte der Japaner, der gemeinsam mit Sébastien Buemi und Brendon Hartley antritt, erst ganz zum Ende der rund 60 minütigen Session. Lange sah es nach einer Ferrari-Bestzeit aus. Doch James Calados Wert von 1:47,935 Minuten reichte final dann lediglich zu Platz zwei. Der zweite 499P kam mit 1:48,039 Miunten durch den Spanier Miguel Molina auf Rang drei. Somit kann Ferrari erhobenen Hauptes ins Rennwochenende gehen, nachdem ein Fahrzeug beim Prolog crashte, was damals einiges an Test-Zeit kostete.

Lokalmatador Cadillac kam durch eine Zeit von 1:48,090 Minuten, die Earl Bamber fuhr, auf Platz vier. Dahinter folgten der zweite Toyota von José María López (1:48,613 Min.) und die beiden Porsche 963 von Laurens Vanthoor (1:48,745 Min.) und Frédéric Makowiecki (1:49,043 Min.).

Noch etwas abgeschlagen sind die beiden Peugeot auf den Plätzen acht und neun, mit 1:49,315 Minuten bzw. 1:49,407 Minuten. Die 9X8 waren jedoch erst beim Prolog zum ersten Mal in Sebring unterwegs und haben somit noch etwas an Testrückstand auf der so speziellen Strecke, die zu rund 30 Prozent aus Betonplatten besteht. Der Glickenhaus mit 1:50,663 Minuten und der Vanwall mit 1:51,014 Minuten komplettierten das Hypercar-Feld. Das zweite freie Training in Sebring startet um 21:35 Uhr unserer Zeit.