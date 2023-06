Von Porsche zu Ford: Proton wird Ford-Kundenteam

Der neue Ford Mustang GT3, den Proton Competition ab 2024 in der FIA WEC einsetzen soll.

Das langjährige Porsche-Kundenteam Proton Competition wird Ford-Kundenteam. Der Rennstall aus Ehingen in Baden-Württemberg plant mit zwei Mustang GT3 in der FIA WEC zu starten.

Noch bevor der neue Ford Mustang GT3 im nächsten Jahr zu den 24 Stunden von Le Mans zurückkehrt, kommt das neue Rennfahrzeug in den Händen von Kundenteams in unterschiedlichen GT3-Serien und -Veranstaltungen zum Einsatz.

Eine dieser Mannschaften steht bereits fest: Proton Competition aus Ehingen in Baden-Württemberg beabsichtigt, zwei Mustang GT3 ab der kommenden Saison in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC an den Start zu bringen.

«Das ist ein sehr bedeutendes Programm und auch ein begeisterndes Ereignis für unsere Organisation, denn wir machen damit einen wichtigen Schritt», unterstreicht Proton Competition-Teamchef Christian Ried. «Der Mustang ist eine großartige Marke. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Ford, die 2024 beginnt.»

Ford Performance schickt zwei weitere Mustang GT3 im Rahmen eines Werksprogramms ab 2024 in der GTD Pro-Klasse der IMSA Sportwagen-Serie an den Start. Den Einsatz, der mit den 24 Stunden von Daytona (Florida/USA) im Januar kommenden Jahres beginnt, übernimmt Multimatic Motorsports.

Mehr zu dem spektakulären US-Boliden erfahrt ihr hier.