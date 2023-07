6h Monza: Toyota holt die Pole-Position in Italien

Kamui Kobayashi war in der Qualifikation zum fünften Saisonlauf der FIA WEC in Monza nicht zu schlagen und sichert sich den ersten Startplatz. Auch Ferrari fährt aus der ersten Reihe los. Dahinter der zweite Toyota.

Toyota steht beim Heimspiel von Ferrari auf der Pole-Position: Beim fünften Rennwochenende 2023 der FIA WEC im königlichen Park von Monza war Kamui Kobayashi der Schnellste. Der Japaner, der sich einen GR010 Hybrid mit Mike Conway und José María López teilt, umrundete die 5,793 Kilometer lange Strecke in 1:35,358 Minuten. «Wir sind natürlich sehr happy und es ist schön, von der Pole-Position aus zu starten. Es ging dieses Mal sehr eng zu», erklärte Kobayashi nach der Session.

Rang zwei in der Qualifikation und somit ebenfalls der Start aus der ersten Reihe ging an den Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Fuoco bestritt die Qualifikation und hatte am Ende lediglich 17 Tausendstelsekunden Rückstand auf Kobayashi.

Der zweite Toyota von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley, den Hartley in der Quali-Session bewegte, kam auf Rang drei mit einem Rückstand von 0,102 Sekunden. Ebenfalls aus der zweiten Reihe losfahren wird der beste Peugeot. Das ist der 9X8 von Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne, die 0,304 Sekunden zurücklagen.

Mit einem Rückstand von 0,362 Sekunden sicherte sich der Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook Rang fünf vor dem zweiten Ferrari von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Eher enttäuschend verlief die Qualifikation für Porsche. Der beste 963, das Werks-Auto von Dane Cameron, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki, erreichte lediglich Rang acht.

In der LMP2-Klasse ging die Quali-Bestzeit mit 1:39,354 Minuten an den Oreca 07 vom Team WRT mit Rui Andrade, Robert Kubica und Louis Delétraz. In der GTE Am lag der Porsche 911 RSR der Iron Dames (Sarah Bovy, Michelle Gatting und Rahel Frey) an der Spitze. Start der 6h Monza ist am Sonntag (9. Juli 2023) um 12:30 Uhr.