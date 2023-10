Alpine mit Test des Hypercars im Motorland Aragón

Der neue Alpine A424 war für zwei Tage im Motorland Aragón unterwegs. Dabei wurden über 1500 Kilometer abgespult. Zwei der Fahrzeuge werden in der Saison 2024 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten.

In der Saison 2024 kommen drei Rennwagen nach LMDh-Bauart in der FIA WEC hinzu. Der BMW M Hybrid V8, der Lamborghini SC63 und der Alpine A424. Letztgenannter Rennwagen aus Frankreich absolvierte nun die nächste Testfahrt. Diese fand über zwei Tage im Motorland Aragón in Nordost-Spanien statt. Es wurden rund 1500 Kilometer abgespult. Im August war der Alpine bereits auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet unterwegs.

Der Alpine wird von einem 3.4L-V6-Turbo angetrieben, der auf einem Aggregat von Mecachrome basiert. Die Leistung liegt bei den in der Klasse üblichen 500 kW. Wie in allen LMDh ist auch im Alpine ein Standard-Hybridsystem von Bosch verbaut. Chassis-Partner von Alpine ist Oreca. Auch der Acura-LMDh baut bekanntlich auf dem Oreca-Chassis auf.

Ende des Jahres muss der Alpine A424 dann auch von den Regelhütern homologiert werden. Dies geschieht nicht nur durch die FIA, sondern auch über die amerikanische IMSA-Serie, die in Bezug auf die LMDh federführend ist. Das Renndebüt des Alpine ist für den kommenden März anvisiert, wenn die FIA WEC in Katar in die Saison 2024 startet.