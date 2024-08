Hertz Team Jota setzt 2025 zwei Cadillac in WEC ein

Der britische Rennstall wird ab nächster Saison das Werksteam von Cadillac in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Dann werden auch zwei V-Series.R in der Hypercar-Klasse eingesetzt. Fahrer noch nicht bestätigt.

Es deutete sich schon einige Zeit an, doch nun folgte die Bestätigung: Das Hertz Team Jota wird ab der Saison 2025 mit Cadillac in der FIA WEC antreten. «Wir freuen uns, das Hertz Team Jota nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. Es bringt jahrzehntelange Erfahrung im Rennsport und technische Expertise mit, um auf der Rennstrecke weitere Erfolge zu erzielen», erklärt John Roth (Vice President Global Cadillac).

Das Jota-Team wurde im Jahre 2000 gegründet und ist im Prototypensport mittlerweile eine große Nummer. Nach beispielsweise vielen Erfolgen in der LMP2-Kategorie stieg das Team 2023 in die Hypercar-Klasse der FIA WEC mit einem Porsche 963 ein. Zur Saison 2024 wurde das Aufgebot auf zwei Porsche erhöht. Beim Rennen in Spa-Francorchamps im Mai 2024 konnte sogar der Gesamtsieg gefeiert werden. Bei Porsche war man jedoch lediglich Kundenteam. 2025 folgt nun der Wechsel zu Cadillac und der Aufstieg zum Werksteam.

«Jota hat immer danach gestrebt, ein Herstellerteam zu werden - und der Zusammenschluss mit Cadillac ist nun die Verwirklichung dieses Ziels. Da wir in den letzten beiden Saisons gegen den Cadillac V-Series.R angetreten sind, haben wir erfahren, wie wettbewerbsfähig das Auto ist», so Teamchef Sam Hignett. «Es ist uns eine Ehre, dass uns ab 2025 die Aufgabe anvertraut wird, ihre Autos einzusetzen.» Der Entry soll dann übrigens unter der Bewerbung «Cadillac Hertz Team Jota» laufen.

Bislang wurde der Cadillac in der FIA WEC von Chip Ganassi Racing eingesetzt - und in der Regel auch lediglich ein Auto aufgeboten. (Ausnahme waren beispielsweise die 24h Le Mans, als mehrere Cadillac unterwegs waren.) Mit dem Wechsel zum Hertz Team Jota wird das Cadillac-Aufgebot in der WEC nun auf zwei V-Series.R erweitert. Das entspricht zudem einer neuen Regel, die besagt, dass in der Hypercar-Klasse der WEC ab 2025 pro Marke mindestens zwei Exemplare vertreten sein müssen.

Die beiden Cadillac werden dann die Nummern #12 und #38 tragen. Mit diesen Nummern ist Jota bereits seit geraumer Zeit unterwegs. Noch nicht bestätigt ist, wer hinter dem Steuer sitzen wird. 2024 sind Earl Bamber und Alex Lynn die Cadillac-Piloten in der WEC. Sie sind sicherlich auch in der engeren Auswahl für 2025.