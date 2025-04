Kelvin van der Linde (BMW): «Mit Rossi wie im Film»

Der Südafrikaner startet 2025 erstmals für BMW in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Dort teilt er sich einen M4 LMGT3 mit Ahmad Al Harthy und Valentino Rossi. Motorrad-Superstar Rossi hat aktuell in Imola WEC-Heimspiel.

Eigentlich ist Kelvin van der Linde als routinierter GT-Profi lang genug im Geschäft, dass ihn kaum mehr etwas überraschen kann. Doch zu Beginn des zweiten Saisonwochenendes im World Endurance Championship (WEC) hatte auch der neue BMW-Werkfahrer in Imola sein Aha-Erlebnis.

Der 28-Jährige, der sich den M4 GT3 mit dem Omani Ahmad al Harthy und dem neunfachen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi teilt, erzählt: «Wir hatten unsere erste Besprechung und verließen das Fahrerlager durch einen Nebenausgang. Doch auch dort warteten schon Donnerstag dutzende Fans und flippten völlig aus, als sie Vale erkannten. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Ich dachte, das ist wie im Film.»

Für die Sechs Stunden von Imola, die im Vorjahr 73.000 Fans (über drei Tage) angelockt hatten, ist Rossi mit Sicherheit genauso eine Publikumsattraktion wie Ferrari – nicht nur, weil das Heimteam die Saison mit einem Dreifachsieg in Katar begonnen hatte. Doch das Rennen fällt heuer auf das Osterwochenende, was etwas problematisch sein könnte. Doch Marcelo Pollini, Pressesprecher des WM-Laufs, sagt: «Wir hoffen doch sehr, die Zuschauerzahl des Vorjahres wieder erreichen zu können.» Was auch vom Wetter abhängig sein wird, und das dürfte «gemischt» werden.