Revolutionäres Iron Dames-Programm vor Einstellung?

Von Jonas Plümer
© DPPI

Es verstärken sich die Gerüchte, dass das revolutionäre Iron Dames-Programm eingestellt wird. Das reine Frauenteam konnte in den vergangenen Jahren Erfolge in der FIA WEC, der ELMS und bei den 24h Spa einfahren.
Seit vielen Jahren mischen die pinken Fahrzeuge der Iron Dames die GT-Szene auf. So fuhr das Team bereits mit Fahrzeugen von Ferrari, Lamborghini und Porsche in verschiedensten GT-Serien. So feierte die Initiative für Frauen im Motorsport bereits Rennsiege in der FIA WEC, den 24h Spa - dem weltgrößten GT-Rennen, der ELMS und im Michelin Le Mans Cup.

In der FIA WEC setzte in diesem Jahr Manthey Racing das Fahrzeug der Iron Dames ein, während im Michelin Le Mans Cup Proton Huber Competition den Porsche für Vanina Ickx und Marta Garcia an den Start brachte. In der Asian Le Mans Series, der ELMS und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship fungierte Proton Competition als Einsatzteam. Weitere Fahrerinnen wurden zum Beispiel im Porsche Carrera Cup Deutschland, der GT Cup Open und in Formelserien unterstützt.

Doch bereits seit geraumer Zeit gab es Berichte über finanzielle Probleme über die Organisation hinter der Iron Dames. Das Iron Lynx-Programm soll hingegen in der FIA WEC und der ELMS fortgeführt werden, wie in diesem Jahr mit Kundenfahrern.

Nun verstärken sich die Gerüchte, dass das Iron Dames-Programm komplett eingestellt wird. So berichtete Motorsport-Aktuell in dieser Woche darüber, aber auch aus dem Porsche-Umfeld verstärken sich die Aussagen zum Aus der Iron Dames.

