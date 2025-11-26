Knall bei Aston Martin: Adrian Newey wird Teamchef!

Stühlerücken in der Teppichetage von Aston Martin: Andy Cowell übernimmt die neu geschaffene Rolle des Chief Strategy Officer, während Star-Rennwagendesigner Adrian Newey ab 2026 auch als Teamchef fungiert.

Im nächsten Jahr wird alles anders bei Aston Martin: Um die eigenen Stärken noch besser zu nutzen, stellt das Team die Führung um. Andy Cowell, der in den vergangenen 14 Monaten als CEO und Teamchef fungierte, soll neu als Chief Strategy Officer die Zusammenarbeit zwischen dem Team, Motor-Partner Honda und den Team-Partnern Aramco und Valvoline optimieren.

Die Rolle des Teamchefs übernimmt im nächsten Jahr Adrian Newey, der nach Jahrzehnten als Red Bull Racing-Technikchef zum Team aus Silverstone wechselte. Der Brite wird für die Leitung des technischen Teams verantwortlich sein, einschliesslich des Einsatzes des Autos auf der Strecke, und ab 2026 zusätzlich die Rolle des Teamchefs übernehmen.

Als Vorstandsvorsitzender wird Lawrence Stroll weiterhin die geschäftlichen Belange des Teams verantworten. Der Kanadier sagt: «Andy Cowell war in diesem Jahr ein grossartiger Teamchef. Er hat sich darauf konzentriert, ein Weltklasse-Team aufzubauen und sorgte dafür, dass es gut zusammenarbeitet. Diese Führungsänderung ist eine gemeinsame Entscheidung, die wir im Interesse des Teams getroffen haben. Wir freuen uns alle darauf, weiterhin mit ihm in seiner neuen Funktion als Chief Strategy Officer zusammenzuarbeiten.»

«Ich freue mich auch, dass Adrian Newey die Rolle des Teamchefs übernehmen wird, wodurch er sein kreatives und technisches Know-how voll ausschöpfen kann. Diese beiden Veränderungen werden dafür sorgen, dass das Team seine kollektiven Stärken optimal ausspielen kann», ist sich der Team-Besitzer sicher.

Newey selbst schwärmt: «In den letzten neun Monaten habe ich grosse Talente in unserem Team getroffen. Ich freue mich darauf, diese zusätzliche Rolle zu übernehmen, während wir uns darauf vorbereiten, die beste Ausgangslage für 2026 zu schaffen. Dann erwartet uns eine ganz neue Aufgabe, und Andy wird in seiner neuen Rolle entscheidend für den Erfolg sein.»

Cowell sagt zu den Veränderungen in der Teppichetage: «Nachdem wir die strukturellen Veränderungen umgesetzt haben, die für den Wandel zum vollwertigen Werksteam dringend notwendig waren, ist es für mich an der Zeit, eine neue Rolle als Chief Strategy Officer zu übernehmen. In dieser Funktion werde ich dazu beitragen, die technische Partnerschaft zwischen allen Beteiligten zu optimieren.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren







WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22