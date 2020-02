Formel 1

F1-Tests in Barcelona: Fans noch näher dran

In weniger als zwei Wochen starten die Formel-1-Stars mit sechs wertvollen Testtagen in die neue Saison und die Fans dürfen noch näher am Geschehen sein als jemals zuvor, versprechen die GP-Verantwortlichen.

Künftig dürfen die Formel-1-Teams ihre Renner bei den Testfahrten nicht mehr durch Stellwände vor neugierigen Blicken schützen – es sei denn, es stehen umfangreiche Reparaturen nach einem Crash oder technischen Defekt an. Und das lässt langjährige Technik-Freaks unter den Formel-1-Fans den Start der Vorsaisontestfahrten noch stärker herbeisehnen. Lange müssen sie sich nicht gedulden, denn bereits am 19. Februar geht es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya los.

Wer nicht live dabei sein kann, der hat die Möglichkeit, sich das Geschehen dank «F1 TV Pro» im Netz mitzuverfolgen, denn täglich wird zwischen 9 und 13 sowie zwischen 14 und 18 Uhr das Geschehen auf der Piste gezeigt. In Grossbritannien und Italien kommen auch die Sky F1-Zuschauer in den Genuss dieser Übertragungen. F1-Fans auf der ganzen Welt können sich mit einem F1-TV-Pro-Abo auch die abendliche Sky-F1-Zusammenfassung zu Gemüte führen, die täglich ab 18 Uhr zu sehen ist.

An jedem der sechs Testtage werden von F1-Moderator Will Buxton auch im Tech-Talk aktuelle Fragen zu den 2020er-Rennern geklärt. Auch im beliebten Format «Paddock Pass» wird er den Zuschauern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewähren. Und wer wenig Zeit hat, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, bekommt in den Zusammenfassungen am 22. Und 29. Februar die wichtigsten Geschehnisse mit. Und ganz zum Schluss wagt GP-Veteran Jolyon Palmer einen Ausblick auf die anstehende Saison.

Wer es hingegen genau wissen will, der wird sich über das verbesserte Live-Timing in der offiziellen F1-App freuen. Dieses erlaubt dank mehrerer Zwischenzeiten eine genauere Performance-Analyse sowie einen Vergleich zwischen den einzelnen Fahrern. Wer nichts verpassen will, kann sich auf der offiziellen F1-Website für das kostenpflichtige Online-TV-Angebot anmelden. Dort sind auch viele kostenlose Inhalte zu finden.