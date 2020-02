Formel 1

David Schumacher: Mit Charouz im Schatten der F1

David Schumacher wird in diesem Jahr wie sein Cousin Mick Schumacher auch im Rahmen der Formel 1 unterwegs sein. Der Sohn des Ex-GP-Stars Ralf Schumacher tritt mit Charouz Racing System in der Formel 3 an.

Die Charouz-Nachwuchsschmiede hat ihr Fahrer-Kader für die diesjährige Formel-3-Saison bestätigt und unter den Auserwählten ist auch ein ganz grosser Name aus der Motorsport-Welt zu finden: David Schumacher, Sohn des GP-Veteranen Ralf und Neffe des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher, wird im Rahmen der F1-Rennwochenenden in der Formel 3 antreten.

«Ich bin überglücklich und dankbar, den Schritt in die Formel 3 mit Charouz machen zu können», jubelt der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr in der Formula Regional European Championship vier Siege und den vierten Gesamtrang erobert hatte. «Ich habe im vergangenen Jahr schon zwei Formel-3-Events bestritten und das war eine gute Vorbereitung für die anstehende Saison», erzählte der Teenager ausserdem.

«Ich konnte mehr über das Auto erfahren, und das ist besonders wertvoll, denn während der Rennwochenenden sind die Möglichkeiten dazu beschränkt», ergänzte David Schumacher, der zuversichtlich in die Zukunft blickt: «Ich denke, wir können in diesem Jahr einen Schritt nach vorne machen und ich werde alles geben, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Dabei muss er sich auch innerhalb der Charouz-Reihen gegen starke Gegner behaupten: Neben Schumacher werden auch der brasilianische Ex-eSports-Profi Igor Fraga und der 20-jährige Finne Niko Kari für Charouz in der Formel 3 antreten. Team-Eigner Antonin Charouz freut sich: «Wir sind überglücklich, eine so aufregende Fahrerwahl für die neue Formel-3-Saison verkünden und drei fantastische Fahrer an Bord begrüssen zu dürfen.»