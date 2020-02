Formel 1

Lewis Hamilton: «Die Familie ist das Wichtigste»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton pflegt ein gutes Verhältnis zu seinem Dad. Das war nicht immer so, wie der Brite auf Instagram erklärt. Umso mehr freut sich der Mercedes-Star über die neuerliche Annäherung.

Es gab eine Zeit, da hatten sich Lewis Hamilton und sein Vater Anthony nicht mehr viele zu sagen. Das war nachdem sich der heutige Silberpfeil-Pilot 2010 geschäftlich von seinem Vater getrennt hatte, denn dieser hatte lange das Management des Ausnahmetalents in der Hand. Er brachte auch viele Opfer, um dem sechsfachen Champion eine Rennfahrer-Karriere zu ermöglichen.

Das weiss auch Lewis, der sich längst wieder mit seinem Vater versöhnt hat. In diesem Winter lud er ihn sogar ein, um mehr Zeit mit seinem Dad zu verbringen, wie er auf Instagram betont: «Unsere gemeinsame Reise war nicht die einfachste. Er hat so hart daran gearbeitet, eine Chance für uns als Familie zu schaffen, und dank ihm bin ich da, wo ich heute bin. Auf der Suche nach Erfolg, bei all dem Druck, der auf uns allen lastete, waren wir so mit unserem Streben nach Erfolg beschäftigt, dass wir das Wichtigste aus den Augen verloren haben: Unsere Beziehung.»

«Im Laufe der Zeit verloren wir diese spezielle Vater-Sohn-Beziehung, und die wollten wir beide schon lange wieder zurückgewinnen. In den letzten Jahren sind wir uns wieder nähergerückt und in diesem Winter habe ich meinen Dad gefragt, ob er mich nicht besuchen wolle, damit wir etwas Zeit miteinander verbringen können, nur wir Zwei», verrät der 35-Jährige aus Stevenage. «Wir haben das zuvor nicht gemacht, deshalb hat es mich so glücklich gemacht, endlich richtig Zeit mit ihm verbringen zu können.»

«Die Familie ist das Wichtigste überhaupt», ist sich der 84-fache GP-Sieger sicher. «Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber man kann mit ihr auskommen, ungeachtet aller Unterschiede. Sie ist es, die für dich da sein wird, wenn du nichts hast», stellt Lewis klar.