Nico Hülkenberg: «Auch körperlich lief es besser»

Nachdem Nico Hülkenberg in der vergangenen Woche den Sprung ins kalte Wasser hatte wagen müssen, startete er beim zweiten Silverstone-Kräftemessen sehr viel besser vorbereitet ins Wochenende.

In der vergangenen Woche hatte Nico Hülkenberg gar keine Zeit, um über sein übereiltes Formel-1-Comeback nachzudenken. Denn der Deutsche, der den Mexikaner Sergio Pérez ersetzt, bis dieser wieder einen negativen Corona-Test vorweisen kann, musste sich so schnell wie möglich mit dem rosa Racing-Point-Renner vertraut machen. Und obwohl sich der Blondschopf auch nach seinem Renault-Abschied im vergangenen Winter fit hielt, schmerzte der Nacken nach getaner Arbeit.

Die ganze Mühe war letztlich umsonst, ein gebrochener Bolzen verhinderte, dass Nico am Rennen teilnehmen konnte. In dieser Woche bekommt er eine zweite Chance, denn der jüngste Covid-19-Test von Pérez fiel erneut positiv aus. Und diesmal startet der Ersatzmann sehr viel besser vorbereitet ins Kräftemessen – was sich auch in den Trainingsergebnissen spiegelt – 4. Platz im ersten Training und 6. Rang in der zweiten Session.

Den Kollegen von Sky Sports F1 schwärmte der 32-Jährige vor: «Es war ein sehr viel besserer Start, denn ich kenne mich mit der ganzen Situation im Auto besser aus. Ich weiss, was mich erwartet und auch körperlich lief es viel besser. Ich habe mich auf Anhieb wohl gefühlt und insgesamt war es ein sehr gelungener und reibungsloser Trainingsfreitag.»

Einzig in der letzten Kurve habe er auf seinem schnellsten Versuch etwas Zeit liegen lassen, merkte Hülkenberg selbstkritisch an. «Aber ich bin ziemlich zufrieden und habe das nötige Vertrauen, was mich sehr freut. Darauf können wir nun sicherlich aufbauen.»

Ex-GP-Pilot und Sky Sports F1-Experte Jenson Button lobte: «Das ist der wahre Nico, den wir dieses Wochenende sehen werden, denn das erste Mal ist immer etwas schwierig mit dem neuen Auto. Es war grossartig, ihn in Aktion zu sehen. Er hatte ein kleines Problem mit seinen Sitz, der sich gelöst hatte, aber er hat offenbar das nötige Selbstvertrauen.»

2. Training, Silverstone 2

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,606 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,176 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,815

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,831

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,895

6. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +1,140

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,206

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,261

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,312

10. Esteban Ocon (F), Renault, +1,322

11. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,354

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,396

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,522

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,592

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1,688

16. George Russell (GB), Williams, +1,714

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,929

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,976

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,077

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,349

Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung