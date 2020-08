Max Verstappen: «Können Rückstand nicht wegzaubern»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen zeigte sich nach dem Trainingsfreitag zufrieden mit dem Auftakt ins zweite Silverstone-Wochenende. Mit Blick auf den Rückstand nahm er aber wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

In der ersten Trainingssession des zweiten Silverstone-Wochenendes in Folge belegte Max Verstappen den dritten Platz hinter dem Mercedes-Duo. Von Valtteri Bottas’ FP1-Bestzeit trennten den Red Bull Racing-Star mehr als sieben Zehntel, auch auf Lewis Hamilton fehlte ihm noch mehr als eine halbe Sekunde. Am Nachmittag musste er sich mit dem vierten Platz und mehr als acht Zehnteln Rückstand auf die Tagesbestzeit von Hamilton abfinden. Nicht nur die beiden Sternfahrer schafften es schneller um den britischen Traditionskurs, auch Renault-Star Daniel Ricciardo war auf seiner besten FP2-Runde flotter unterwegs.

Dennoch zog der 22-Jährige nach getaner Arbeit eine positive Zwischenbilanz: «Wir haben heute alles erledigt, was wir uns vorgenommen haben, damit bin ich also ziemlich zufrieden. Und insgesamt war der Tag in Ordnung.» Gleichzeitig betonte er: «Der Rückstand zu Mercedes war am vergangenen Wochenende schon gross, deshalb ist es auch keine Überraschung, dass wir diesen nicht in wenigen Tagen wegzaubern können. Wir geben aber unser Bestes.»

Verstappen erklärte auch: «Wir haben ein paar Dinge mit dem Auto ausprobiert, ich glaube, einige waren wirklich anständig, aber wir müssen das heute Abend natürlich richtig durchgehen und morgen sehen, ob wir unsere Erkenntnisse bestätigen können.» Und er prophezeite: «Ich denke, im Qualifying könnte es ziemlich eng werden, mit der Gruppe hinter mir, aber im Rennen könnte es dann wieder ziemlich einsam werden.»

Mit Blick auf die möglichen Rennstrategien erzählte er: «Die weicheren Reifen haben heute viel stärker abgebaut, und ich denke, es ist fast unmöglich, im Rennen mit einem einzigen Stopp auszukommen. Ich vermute, wir werden viele Zwei-Stop-Strategien sehen, aber ich erwarte nicht, dass die Reifenwechsel das Feld durcheinanderwirbeln werden.»

2. Training, Silverstone 2

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,606 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,176 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,815

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,831

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,895

6. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +1,140

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,206

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,261

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,312

10. Esteban Ocon (F), Renault, +1,322

11. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,354

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,396

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,522

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,592

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1,688

16. George Russell (GB), Williams, +1,714

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,929

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,976

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,077

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,349

Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung