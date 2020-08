Mick Schumacher nur Achter: Pech im Qualifying

Mick Schumacher kann mit dem Qualifying am Freitag nicht zufrieden sein: Er wurde nur Achter und konnte seine letzte schnelle Runde nicht beenden.

Mick Schumacher muss beim ersten Formel-2-Rennen am Samstag in Silverstone mal wieder seine Zweikampf-Fähigkeiten unter Beweis stellen: Der Prema-Pilot landete im Qualifying am Freitag nur auf dem achten Platz.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte wie einige andere auch Pech: Sean Gelael hatte sich kurz vor Ende der 30-minütigen Zeitenjagd gedreht und so für Gelbe Flaggen gesorgt, die Fahrer nach ihm mussten also abbremsen.

Schumachers letzte schnelle Runde, bei der er im ersten Sektor bereits persönliche Bestzeit gefahren war, wurde so zerstört. Die Pole Position und damit vier weitere Punkte sicherte sich derweil Callum Illott (UNI Virtuosi).

Zweiter wurde Christian Lundgaard (ART) vor Jack Aitken (Campos Racing). Gesamtspitzenreiter Robert Shwartzman landete auf dem elften Platz. Das Hauptrennen der Formel 2 beginnt am Samstag um 16:45 Uhr MESZ. Das Sprintrennen am Sonntag dann um 11:10 Uhr MESZ.

In Silverstone muss Schumacher zulegen und liefern: Nach ach acht von bislang 20 geplanten Läufen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Shwartzman schon 40 Punkte.

Schumacher liegt in der Gesamtwertung auf dem neunten Platz, er hat bislang 41 Punkte eingefahren. In Führung liegt Shwartzman (81 Punkte) vor Ilott (77).

Mick muss sich gegen starke Konkurrenz aus dem Ferrari-Kader durchsetzen, die alle auf einen Platz bei Alfa Romeo 2021 in der Formel 1 schielen – Neben Shwartzman, Ilott und Schumacher auch Marcus Armstrong (derzeit Elfter).

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hatte zuletzt klargestellt: «Es ist noch zu früh, um für nächstes Jahr etwas zu entscheiden. Wir sind ihm gegenüber deutlich und fair. Seine Gesamtperformance in der Meisterschaft wird wichtig sein.»

Formel 2, Stand nach 8 von 20 Rennen

1. Shwartzman 81 Punkte

2. Ilott 77

3. Lundgaard 69

4. Mazepin 58

5. Ticktum 57

6. Zhou 51

7. Delétraz 46

8. Drugovich 45

9. Schumacher 41

10. Tsunoda 39

11. Armstrong 34

12. Ghiotto 27

13. Daruvala 18

14. Matsushita 9

15. Aitken 8

16. Alesi 8

17. Gelael 3

18. Nissany 1

19. Piquet 0

20. Markelov 0

21. Sato 0

22. Samaia 0