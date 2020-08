Fernando Alonso beim Indy 500: Auch 2023 siegfähig

​Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat beim Indy 500 nur einen enttäuschenden 21. Platz erreicht – Probleme mit der Kupplung. Nun wird das Abenteuer Indy 500 für zwei Jahre auf Eis gelegt.

Es bleibt vorderhand dabei: Nur ein Fahrer hat bislang die drei grössten Rennen der Welt gewinnen können, Graham Hill. Der Engländer holte in Monaco fünf Grand-PrixSiege – 1963, 1964, 1965, 1968 und 1969. 1966 triumphierte der Engländer beim Indy 500, 1972 zusammen mit Henri Pescarolo in Le Mans, für Matra.

Fernando Alonso kann zwei Monaco-Siege vorweisen (2006 mit Renault und 2007 mit McLaren), Le Mans hat er an der Seite von Sébastien Buemi und Kazuki Nakajima gewonnen, 2018 und 2019 in einem Toyota. 2017 lag er gegen Rennschluss seines ersten Indy 500 in aussichtsreicher Position, dann liess ihn sein Motor im Stich. 2019 verpasste er mit einem von McLaren schlampig vorbereiteten Wagen die Qualifikation. 2020 sollte alles besser werden. Aber der dritte Auftritt wurde zu einer weiteren Enttäuschung – Kupplungsprobleme, nur 21. Schlussrang.

Der 32fache GP-Sieger blickt zurück: «Wir haben alles versucht, aber das Glück war nicht unser Gefährte. Ich bin stolz auf die Leistung meiner Truppe. Ich bin erstmals ein 500 zu Ende gefahren, das ist positiv. Negativ bleibt in Erinnerung, dass schon früh klar war – wir würden nicht vorne mitreden können.»

«Wir haben zu Beginn des Rennens immer wieder mit Flügeleinstellung und Korrekturen bei den Reifen versucht, das Übersteuern wegzubringen. Danach war ich mit der Balance des Autos recht happy.»



«Ungefähr bei Rennmitte rückten wir den Top-Ten näher. Aber dann begannen die Schwierigkeiten mit der Kupplung. Es war ein Problem, das sich im Rennen nicht lösen liess. Ich habe das Rennen letztlich ohne Kupplung beendet. Bei jedem Boxenstopp mussten meine Jungs den Wagen anschieben, ich legte den Gang ein und fuhr los. Das hat uns eine Runde gekostet, die wir bis zum Ende nicht mehr aufholen konnten.»



Nun hat der 39jährige Fernando Alonso mindestens für zwei Jahre kein 500 geplant, denn der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 bestätigt: Als GP-Pilot für Renault wird er nicht in Amerika fahren. «Ich gehe davon aus, dass ich 2021 und 2022 nicht in Indy antrete», sagte der Langstrecken-Weltmeister im Verlauf des Indy-Trainings.



«In der zweiten Jahreshälfte will ich Batterien aufladen für meine Formel-1-Rückkehr 2021, die sehr anspruchsvoll werden wird, vielleicht mal im Rennsimulator von Renault sitzen und zu einigen Rennen kommen, um die Arbeitsweise des Teams zu beobachten – mehr nicht.»



Sollte Fernando Alonso im Mai 2023 nach Indy zurückkehren, wäre er 42 Jahre alt. Das ist für Siege kein Hindernis: Takuma Sato hat 2020 sein zweites 500 mit 43 Jahren gewonnen. Ältester Indy-500-Sieger ist Al Unser senior mit fast 48 Jahren (47 Jahre und 360 Tagen), als er 1987 triumphierte, älter als Sato beim Sieg waren auch Bobby Unser 1981 (47), Emerson Fittipaldi 1993 (46), Gordon Johnsock 1982 (45) und Arie Luyendyk 1997 (43).





Indy 500 2020

1. Takuma Sato (J), Honda, Rahal Letterman Lanigan Racing, 200 Runden in 3:10:05,088 (253,78 km/h Schnitt)

2. Scott Dixon (NZ), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,057 sec zurück

3. Graham Rahal (USA), Honda, Rahal Letterman Lanigan Racing, +0,095

4. Santino Ferrucci (USA), Honda, Dale Coyne Racing, +0,392

5. Josef Newgarden (USA), Chevy, Team Penske, +1,661

6. Patricio O’Ward (MEX), Chevy, Arrow McLaren SP, +3,249

7. James Hinchcliffe (CAN), Honda, Andretti Autosport, +4,269

8. Colton Herta (USA), Honda, Andretti Harding Steinbrenner, +5,191

9. Jack Harvey (GB), Honda, Meyer Shank Racing, +6,813

10. Ryan Hunter-Reay (USA), Honda, Andretti Autosport, +7,961

11. Helio Castroneves (BR), Chevy, Team Penske, +10,314

12. Felix Rosenqvist (S), Honda, Chip Ganassi Racing, +13,966

13. Marco Andretti (USA), Honda, Andretti Herta, +16,065

14. Will Power (AUS), Chevy, Team Penske, +17,643

15. Zach Veach (USA), Honda, Andretti Autosport, +19,396

16. J.R. Hildebrand (USA), Chevy, Dreyer & Reinbold Racing, +20,234

17. Max Chilton (GB), Chevy, Carlin, +21,491

18. Charlie Kimball (USA), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +24,701

19. Tony Kanaan (BR), Chevy, AJ Foyt Enterprises, + 1 Runde

20. Rinus VeeKay (NL), Chevy, Ed Carpenter Racing, + 1 Runde

21. Fernando Alonso (E), Chevy, Arrow McLaren, + 1 Runde

22. Simon Pagenaud (F), Chevy, Team Penske, + 2 Runden

23. Ben Hanley (GB), Chevy, DragonSpeed USA, + 2 Runden

24. Sage Karam (USA), Chevy, Dreyer & Reinbold Racing, + 2 Runden

25. Spencer Pigot (USA), Honda, RLL, + 6 Runden (Unfall)

26. Ed Carpenter (USA), Chevy, Ed Carpenter Racing, + 7 Runden

27. Alexander Rossi (USA), Honda, Andretti Autosport, + 57 Runden (Unfall)

28. Alex Palou (E), Honda, Dale Coyne Racing, + 79 Runden (Unfall)

29. Conor Daly (USA), Chevy, Ed Carpenter Racing, + 109 Runden (Unfall)

30. Oliver Askew (USA), Chevy, Arrow McLaren SP, + 109 Runden (Unfall)

31. Dalton Kellett (CAN), Chevy, AJ Foyt Enterprises, + 118 Runden (Unfall)

32. Marcus Ericsson (S), Honda, Chip Ganassi Racing, + 176 Runden (Unfall)

33. James Davison (AUS), Honda, Dale Coyne Racing, + 196 Runden (Unfall)