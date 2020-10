Daniel Ricciardo: «Der Nürburgring-GP wird irre»

​Der siebenfache Grand-Prix-Sieger Daniel Ricciardo ist davon überzeugt, dass wir beim Eifel-GP einige Wetterkapriolen erleben werden: «Ich gehe davon aus – der Nürburgring-GP wird irre.»

Daniel kehrt mit guten Erinnerungen an den Nürburgring zurück. Der Australier erzählt: «Ich war letztmals vor sieben Jahren in der Eifel, aber ich weiss noch, dass ich mit dem Toro Rosso im Qualifying den sechsten Startplatz herausfahren konnte, das war mit diesem Auto eine recht stattliche Leistung.»

Der siebenfache GP-Sieger weiter: «Ich freue mich, dass wir wieder auf dem Nürburgring antreten. Denn der Ring bietet einige Kurven, die grossen Spass machen, wie die letzte Schikane vor Start und Ziel, da kommst du mit Karacho an und musst hart über die Randsteine brettern, um schnell zu sein. Das führt dazu, dass der Kurvenausgang manchmal ein wenig wild werden kann. Mit unseren heutigen Autos wird sich der Nürburgring ganz anders anfühlen als 2013.»

«Ich bin auch in einigen Nachwuchskategorien auf dem Nürburgring gefahren, etwa 2011 in den World Series by Renault, da wurde ich Zweiter. Und auf dem Nürburgring habe ich 2008 mein erstes Formel-3-Rennen bestritten. Eigentlich fuhr ich damals in der Zweiliter-Formel Renault, aber für jenen Lauf erhielt ich eine einmalige F3-Chance. Und wer war mein Stallgefährte? Mein späterer Renault-Teamkollege Nico Hülkenberg. Kleine Welt!»

Was erwartet der gegenwärtige WM-Sechste vom kommenden Wochenende? «Wenn ich der Wettervorhersage glaube, dann wird es klamm und nass, also ganz anders als bei unseren vergangenen WM-Läufen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das Auto bei solchen Bedingungen verhält. Wir haben bald Mitte Oktober, also gehe ich davon aus – der Nürburgring-GP wird irre. Ich für meinen Teil bin auf alles gefasst.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0