Christian Horner: Keine Verstappen-Ausstiegsklausel

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner (46) zur Entscheidung von Honda, mit der Formel 1 aufzuhören: «Es ist nicht wahr, dass Max Verstappens Vertrag eine Ausstiegsklausel in Bezug auf Honda umschliesst.»

Honda verlässt Ende 2021 die Formel 1. Der japanische Motorenpartner von Red Bull Racing und AlphaTauri stellt sich damit den erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner stellt die Entscheidung in den grösseren Zusammenhang: «Seitdem die Corona-Pandemie viele Länder in einen Lockdown zwang, hat sich die wirtschaftliche Situation verändert, auch für Autohersteller. Honda hatte schon vor Corona erwogen, die Schwerpunkte künftig anders zu setzen. Wir wussten, dass dies zur Entscheidung führen könnte, das Formel-1-Projekt zu beenden.»

«Ende September wurden wir davon in Kenntnis gesetzt, dass Honda das 2022er Design eines neuen Motors auf 2021 vorziehen wird. Daher und aufgrund zahlreicher Gespräche kam die Entscheidung für uns nicht überraschend, dass Honda die Formel-1-Bühne verlassen wird», so der 46jährige RBR-Teamchef auf der Team-eigenen Seite. «Honda ist mit uns höflich und offen umgegangen, um uns genug Zeit zu schenken, uns neu auszurichten.»

«Gleichzeitig haben sie uns klargemacht, dass sie die Formel 1 in einem Hoch verlassen wollen. Wir wollen gemeinsam noch sehr viel erreichen, bevor sie gehen, und ihre Hingabe zeigt sich alleine in der Tatsache, dass sie die geplante neue Antriebseinheit vorziehen.»

«Klar sind wir enttäuscht, dass wir die Arbeit mit Honda nicht fortsetzen können. Wir werden uns nun alle Optionen in Ruhe ansehen. Wir haben gesehen, dass sich die Leistung der verschiedenen Triebwerke in den vergangenen zwölf Monaten angeglichen hat.»

Christian Horner spricht normalerweise nicht über Verträge. Aber nachdem Gerüchte aufgekommen sind, der Abschied von Honda könne eine Ausstiegsklausel von Max Verstappen aktivieren, stellt der Teamchef klar: «Es gibt in den Abkommen mit Max Verstappen und Alex Albon keine Klausel, die sich auf den Motorenpartner bezieht. Ich habe mit Max gesprochen, bevor Honda an die Öffentlichkeit ging. Er ist so motiviert und guter Dinge wie alle hier, und er vertraut uns.»



«Wir haben in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 mit zwei Partnern Rennen gewonnen. Wir konzentrieren uns auch weiterhin darauf, das bestmögliche Chassis zu bauen. Egal, welcher Motor am Ende im Heck unserer Rennwagen stecken wird – unsere Leistung wird stimmen.»





