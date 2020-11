Max Verstappen geht Zeit aus: Vettel-Rekord bleibt

​Seit dem Imola-GP können nur Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas Weltmeister 2020 werden. Damit ist die Chance von Max Verstappen dahin, jüngster Champion zu werden. Sebastian Vettel behält den Rekord.

Mit dem erneuten Doppelsieg von Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas beim Grossen Preis der Emilia Romagna steht fest: Nur diese zwei Fahrer können 2020 noch Weltmeister werden. Der Engländer hat den ersten Matchball beim kommenden WM-Lauf in der Türkei.

Wegen seines Ausfalls in Imola ist für Max Verstappen die mathematische Chance auf den Titel dahin und damit auch die Möglichkeiten, der jüngste Formel-1-Champion zu werden. Vettel holte den ersten von vier Titeln in Abu Dhabi 2010, da war der Heppenheimer erst 23 Jahre und 134 Tage jung.

Verstappen wird diese Marke im Februar 2021 erreichen, damit ist es unmöglich Vettels Rekord zu unterbieten. Verstappen cool: «Mir sind solche Rekorde nicht so wichtig. Es ist zu früh in meiner Karriere, um mich auf so etwas zu konzentrieren. Wenn wir das beste Auto haben, dann kommen weitere Bestmarken wie von selber.»

Die Rekordliste des Niederländers darf sich dennoch sehen lassen. Er ist jüngster GP-Teilnehmer (Australien 2015, 17 Jahre und 166 Tage), jüngster Punkte-Eroberer (Malaysia 2015, 17 Jahre und 180 Tage), jüngster Fahrer in Führung eines WM-Laufs (Spanien 2016, 18 Jahre und 227 Tage), jüngster GP-Sieger (gleicher Tag), damit auch jüngster Mann auf einem Siegerpodest in der Formel 1. Max Verstappen hat sich mit seiner tollen Regenfahrt in Brasilien 2016 zum jüngsten Piloten mit der besten Rennrunde gemacht, mit 19 Jahren und 44 Tagen (alter Rekord: Nico Rosberg in Bahrain 2006, mit 20 Jahren und 258 Tagen).



Verstappen ist der jüngste Mehrfachsieger der Formel 1 und der jüngste Sieger im gleichen Grand Prix sowie in aufeinander folgenden Jahren (Österreich 2018 und Österreich 2019).





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0