Sieger Max Verstappen: «Fans machen mich sprachlos»

Der erste Grosse Preis der Niederlande seit 1985 endet mit mit dem von den meisten Fans erhofften Heimsieg von Max Verstappen. Max ist hin und weg: «Ich bin so erleichtert, dass ich gewinnen konnte.»

Geschlagene 36 Jahre mussten die niederländischen Fans auf einen neuen WM-Lauf warten, nun wurden sie mit einem fabelhaften Wochenende auf dem Zandvoort Circuit belohnt und als Krönung mit dem Sieg von Lokalheld Max Verstappen. Max Verstappen am Funk: «Tolle Strategie, Jungs. Das war mega! Von mir aus gleich nochmals 72 Runden!»

Lewis Hamilton – der sich zum Schluss die beste Rennrunde schnappte – bedankte sich am Funk bei seiner Mannschaft und gab zu: «Die Anderen waren heute einfach zu schnell, es tut mir leid, da war nichts zu machen. Ich habe wirklich alles gegeben.»

Unter dem Jubel der Menge stellten sich die beiden WM-Favoriten und Valtteri Bottas danach den ersten Fragen.

Max Verstappen (1.)

«Ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen, die Fans sind so laut! Ich war mit grossen Erwartungen hergekommen. Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich gewinnen konnte. Und wir liegen auch wieder in WM-Führung! Diese Menge macht mich wirklich sprachlos, was für ein wunderbarer Tag! Mercedes hat es uns heute nicht leicht gemacht, wir dürfen mit unserer Leistung sehr zufrieden sein. Wir haben jetzt in Belgien und hier alles richtig gemacht, so muss es weitergehen.»



Lewis Hamilton (2.)

«Was für ein Rennen! Was für ein Publikum! Die Niederländer haben einen tollen Job gemacht an diesem Wochenende. Ich habe wirklich alles gegeben, aber leider war da letztlich nichts zu machen. Der Verkehr war ein Problem, vor mir fuhr Max einfach links und rechts an allen vorbei, für mich war das nicht so einfach. Ich versuchte wirklich alles und habe mich voll reingehängt, aber näher bin ich Max nicht gekommen. Hier ist es so verflixt schwierig, einem Gegner näher zu kommen. Zum Schluss haben wir uns die beste Rennrunde geschnappt, das Fahrgefühl auf dieser Bahn mit fast leerem Tank ist grandios – Zandvoort gehört ganz sicher jetzt zu meinen liebsten Strecken.»



Valtteri Bottas (3.)

«Es tut etwas weh, aber unsere Strategie ist nicht aufgegangen. Wir waren nicht schnell genug, um einen Einstopper zum Funktionieren zu bringen. Aber wir haben als Team massiv gepunktet, das ist gut.»





Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,56,341h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +24,361 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +54,942

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari





WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

5. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 345

2. Red Bull Racing 333

3. Ferrari 182

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0