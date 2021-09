Niederlande-GP im Fernsehen: Chaos in Zandvoort?

Red Bull Racing-Star Max Verstappen konnte sich die Pole zum Heimspiel in Zandvoort schnappen. Obwohl die Strecke als überholfeindlich gilt, warnt der Niederländer vor dem GP: «Es ist nicht so einfach, wie es scheint.»

Nur 38 Tausendstel trennen Polesetter Max Verstappen und Lewis Hamilton am Ende des Qualifyings in Zandvoort. Die beiden Titelrivalen werden zusammen aus der ersten Reihe ins heutige Rennen starten und geht es nach dem Lokalmatador aus dem Red Bull Racing Team, dann kann man auf dem überholfeindlichen Rundkurs von Zandvoort ein unterhaltsames Rennen erwarten.

«Natürlich ist es auf dieser Strecke wichtig, weit vorne zu starten, denn es ist sehr schwierig, hier zu überholen. Der Start wird also entscheidend», erklärte der 23-Jährige. Und er warnte: «Dann müssen wir auf unsere Reifen aufpassen und auf der Hut sein, denn neue Strecken können oft für Chaos sorgen. Ich erwarte, dass Mercedes stark sein wird. Man konnte sehen, dass der Abstand heute sehr gering war, also ist es nicht so einfach, wie es scheint.»

Auch bei der Konkurrenz rechnet man mit Zwischenfällen. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin prophezeite: «Das Überholen wird sehr schwierig, aber es ist ein Vorteil, dass wir beide Autos vorne dabei haben. Zudem deuten die Anzeichen aus den bisherigen Sessions darauf hin, dass im Rennen Zwischenfälle durchaus wahrscheinlich sind. Es gibt also noch immer genügend Chancen.»

«Wenn man sich den Start ansieht, haben wir die beiden Mercedes direkt hinter Max, also werden sie ihre Strategien aufteilen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf unser eigenes Rennen konzentrieren», kommentierte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Wer sehen will, wer sich beim Start um 15 Uhr MESZ durchsetzt, findet hier alle TV-Zeiten.

Niederlande-GP im Fernsehen

