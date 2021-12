Hamilton vs. Verstappen: Eskalation in Abu Dhabi?

In Saudi-Arabien ging der Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ans Limit – und oft darüber hinaus. Knallt es in Abu Dhabi nun erst recht?

Toto Wolff wollte nicht so wirklich. Es hätte dem Mercedes-Teamchef kaum jemand verübelt, wenn er auf Max Verstappen verbal eingeschlagen hätte. Doch Wolff wollte erst einmal keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und hielt sich mit Kritik deshalb zurück.

Verstappen sei sehr hart vorgegangen, sagte Wolff. «In gewisser Weise kann ich verstehen, dass er um seine erste Weltmeisterschaft kämpft. Und es gab so viel Verwirrung im Rennen, so viele Momente, die ich als über dem Limit gewertet hätte. Aber ich will mir das Rennen noch einmal in aller Ruhe anschauen und bewerten», sagte Wolff nach dem denkwürdigen Saudi-Arabien-GP.

Die große Frage: Verstappen und Lewis Hamilton sind nun punktgleich, Verstappen hat einen Sieg mehr als sein Rivale auf dem Konto – wird es beim Finale in Abu Dhabi eskalieren?

«Nein, ich glaube, es wird nicht eskalieren», glaubt Wolff. «Das waren so viele Warnschüsse für alle Beteiligten, dass ich denke, dass es sauber abgehen wird. Das wird es auch müssen, denn es kann sich niemand leisten, mit einem Ergebnis dazustehen, das nicht auf der Strecke ausgefahren worden ist.»

Er hoffe, dass Saudi-Arabien genug Auswirkungen habe, «dass alle daraus lernen und sich für das letzte Rennen in Abu Dhabi anpassen werden.» Denn er glaubt, «dass eine ähnliche Fahrweise, wenn die Stewards sie als überzogen bewerten, wahrscheinlich auch in Abu Dhabi bestraft werden würde, und das könnte in einer unangenehmen Situation für alle enden».

Wolff weiter: «Ich glaube nicht, dass die WM ein Ergebnis verdient hat, das durch eine Kollision beeinflusst wurde. In diesem Fall vertraue ich sehr auf das selbstregulierende System. Das schnellere Auto mit dem schnelleren Fahrer sollte die WM gewinnen, und nicht, indem wir uns gegenseitig ausschalten.»

