Räikkönen zu Vettel-Crash: «Kein Weg zurück»

Kimi Räikkönen kollidierte beim Saudi-Arabien-GP mit Kumpel Sebastian Vettel. Räikkönen nahm den Crash auf seine ganz eigene Art locker.

Auf den letzten Metern seiner Formel-1-Karriere lässt sich Kimi Räikkönen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Der Finne hätte beim GP in Saudi-Arabien in seinem Alfa Romeo in die Punkte fahren können, wurdenach einer Kollision mit Sebastian Vettel aber am Ende nur 15.

Für beide Fahrer war der Unfall ärgerlich. Ich weiß nicht ganz, wo er da hin wollte, denn die Kurve geht dort nach links, vielleicht dachte Kimi, es ginge nach rechts. Die Kurve gehörte mir, und dort hat es nicht genug Platz für zwei Autos, da hätte er nachgeben müssen», sagte Vettel.

Ein vermeidbarer Crash, doch der «Iceman» blieb gewohnt cool. Warum auch noch groß aufregen - er beendet am Saisonende seine Formel-1-Karriere.

«Es war ein hektisches Rennen, vor allem durch die vielen Neustarts und die ersten Runden. Unsere Pace war nicht allzu schlecht und wir hätten um die Punkte kämpfen können, aber als ich mir bei der Berührung mit Vettel einen Schaden zugezogen habe, war es wirklich schwierig», sagte Räikkönen.

Kimi weiter: «Wir fuhren Seite an Seite, ich versuchte, die Kurve zu kriegen, aber wir berührten uns. Das hat mein Rennen komplett ruiniert, von da an gab es keinen Weg mehr zurück. Vielleicht hat er gedacht, wir könnten beide geradeaus Seite an Seite weiterfahren. Es ist, wie es ist.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0