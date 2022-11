Live-Ticker Abu Dhabi: Wer schnappt sich die Pole?

Die Formel-1-Piloten rücken auf dem Yas Marina Circuit zum letzten Qualifying in diesem Jahr aus. Die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez starten als Favoriten in die Zeitenjagd.

Im ersten freien Training zum Formel-1-Rennen in Abu Dhabi musste Formel-1-Champion Max Verstappen noch zuschauen, denn in seinem Dienstwagen sass Red Bull-Nachwuchsfahrer Liam Lawson, der eine gute Figur machte und am Ende den fünften Platz in der Zeitenliste belegte.

Der 20-jährige Neuseeländer blieb auf seinem schnellsten Umlauf nur 0,234 sec langsamer als Stammfahrer Sergio Pérez, der die erste Session als Viertschnellster abschloss.

Im entscheidenden zweiten Training, bei dem die Bedingungen mit Blick aufs Qualifying und Rennen repräsentativer ausfielen, war Verstappen wieder mit von der Partie und der Niederländer war mit Abstand der Schnellste im Feld – sein erster Verfolger George Russell blieb 0,341 sec langsamer als der 25-Jährige.

Im dritten Training war Pérez der flottere der beiden Red Bull Racing-Fahrer, der Mexikaner legte die 5,281 km lange Runde 0,152 sec schneller als sein Stallgefährte zurück, der sich mit dem zweiten Platz begnügte. Die beiden Fahrer des Rennstalls aus Milton Keynes gehen folglich als Favoriten ins letzte Qualifying des Jahres. Wie sie sich schlagen und welcher der Beiden die Pole erobern kann, können Sie hier im Live-Ticker mitverfolgen.

So lief das Qualifying in Abu Dhabi: