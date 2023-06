Spanien-GP im Live-Ticker: Chaos-Rennen wegen Regen?

Max Verstappen nimmt das Rennen in Spanien von der Pole in Angriff

Das Qualifying in Spanien wurde vom Wetter bestimmt. Auch vor dem GP türmen sich die Regenwolken über dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Ob das Wetter für Action sorgt, gibt’s hier im Live-Ticker nachzulesen.

Die schwierigen Bedingungen im Qualifying zum Spanien-GP bescherten den Zuschauern viel Action: Die Formel-1-Stars hatten alle Hände voll zu tun, um ihre GP-Renner auf der Bahn zu halten. Nicht allen gelang dies, so unternahm etwa Fernando Alonso einen Ausflug, bei dem er sich den Unterboden beschädigte. Deshalb drehte der Lokalmatador nur die neuntschnellste Runde.

Starten darf er von Position 8, denn Pierre Gasly, der im Qualifying der Viertschnellste war, kassierte gleich zwei Strafversetzungen um je drei Positionen. Der Grund: Der Franzose stand erst Carlos Sainz und dann Max Verstappen im Weg. Deshalb wird er das Rennen von Position 10 in Angriff nehmen.

Die Pole sicherte sich Titelverteidiger Max Verstappen, der die erste Startreihe mit Carlos Sainz teilt. Lando Norris und Lewis Hamilton lauern dahinter auf ihre Chance. Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Alonso, Oscar Piastri und Gasly komplettieren die Top-10.

Dahinter folgen Sergio Pérez, George Russell, Guanyu Zhou. Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen und Alex Albon. Aus der Boxengasse starten die beiden Qualifying-Schlusslichter Charles Leclerc und Logan Sargeant, denn sowohl am Ferrari als auch am Williams wurde nach der Zeitenjagd am Samstag gearbeitet.

Das Wetter könnte auch im Rennen eine Hauptrolle spielen. Denn über dem Circuit de Barcelona-Catalunya haben sich vor dem Start einige dunkle Wolken aufgetürmt. Die Meinungen der Wetterexperten gehen auseinander, einige prognostizieren, dass der Regen an der Strecke vorbeiziehen wird, andere rechnen mit einem Schauer. Wer recht hat, wird sich bald zeigen. Hier im Live-Ticker gibt’s die ganze Action nachzulesen.