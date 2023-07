Spielberg-Sprint: Max Verstappen siegt vor Pérez

Die erste Startreihe zum Spielberg-Sprint wurde von den Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez belegt. Das Duo kam auch zuerst ins Ziel, wobei der WM-Leader die Nase vorn hatte.

Die Formel-1-Piloten haben in Österreich ein besonders straffes Programm zu absolvieren, denn auf dem Red Bull Ring tragen sie das zweite Sprint-Wochenende aus. Deshalb wurde bereits am Freitagnachmittag das Qualifying zum GP am Sonntag ausgetragen, und am Samstagmorgen folgte die zweite Zeitenjagd, in der die Reihenfolge für den Start zum Sprint festgelegt wurde.

Beide Male hatte Max Verstappen die Nase vorn, im Quali zum Sprint machte sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez das Glück des heimischen Teams komplett und sicherte sich den zweiten Startplatz. Dahinter reihten sich Lando Norris im McLaren und Haas-Pilot Nico Hülkenberg vor Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Aston Martin-Urgestein Fernando Alonso ein.

Die vierte Startreihe teilten sich Alonsos Stallgefährte Lance Stroll und Alpine-Pilot Esteban Ocon, erst auf Startplatz 9 folgte mit Charles Leclerc der zweite Ferrari-Pilot, der eine Strafversetzung um drei Startplätze kassierte, weil er im Sprint-Qualifying Oscar Piastri im Weg gewesen war. Haas-Routinier Kevin Magnussen komplettierte die Top-10 der Sprint-Startaufstellung.

Auf den weiteren Positionen folgten Alex Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, George Russell, Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Logan Sargeant. Sie alle hofften, in den 24 Runden möglichst weit nach vorne zu kommen. Im Live-Ticker kann man nachlesen, wie gut es ihnen gelang.