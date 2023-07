Live-Ticker Silverstone-GP: Alle jagen Max Verstappen

Im Qualifying zum Grossbritannien-GP sicherte sich Max Verstappen die Pole. Der Niederländer hat an der Spitze der Startaufstellung einen ungewohnten Nachbarn: Lokalmatador Lando Norris lauert auf seine Chance.

Die Formel-1-Piloten bestreiten in Silverstone ihren zehnten Grand Prix in diesem Jahr. Und wie schon in den vergangenen vier Rennen startet Max Verstappen mit den besten Erfolgsaussichten ins Rennen. Der WM-Leader aus dem Red Bull Racing-Team fährt von der Pole los, neben ihm wird Lokalmatador Lando Norris Gas geben, hinter dem Polesetter lauert mit dessen Teamkollegen Oscar Piastri ein weiterer McLaren-Pilot auf seine Chance.

Der Formel-1-Rookie teilt sich die zweite Startreihe mit Ferrari-Star Charles Leclerc, der vor seinem Stallgefährten Carlos Sainz ins Rennen starten wird. Auf den Positionen 6 und 7 folgen die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton. Alex Albon, Fernando Alonso und Pierre Gasly komplettieren die Top-10 der Startaufstellung.

Auf den weiteren Positionen reihen sich Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck De Vries, Kevin Magnussen und Valtteri Bottas auf. Letzterer hatte zwar den Sprung ins Q2 geschafft, weil aber nach dem Qualifying nicht mehr genügend Sprit in seinem Tank war, wurde er vom Abschlusstraining disqualifiziert. Dennoch darf er am Rennen teilnehmen.

Die britischen Piloten im Feld werden nichts unversucht lassen, um Max Verstappen an seinem achten Saisonsieg zu hindern. Ob es ihnen gelingt, kann hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachgelesen werden.