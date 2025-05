Hamilton/Ferrari baff: «Aber ich bin doch Champion!»

​Lewis Hamilton hatte im zweiten Training zum Imola-GP erhebliche Schwierigkeiten mit den Bremsen. Wieder einmal. Der Engländer sagt: «Zwischendurch muss ich mir sagen – ich bin doch Champion!»

Der Ferrari SF-25 und Lewis Hamilton sind viel zu selten im Einklang. Der erfolgreichste aller Formel-1-Fahrer kommt im erfolgreichsten aller Formel-1-Rennställe nicht in die Hufe, das stolze Cavallino lahmt.

Eines der grössten Probleme: die Bremsen. Der 105-fache GP-Sieger Hamilton fuhr bei Mercedes jahrelang mit Material von Carbone Industries, Ferrari arbeitet mit Brembo. Lewis stöhnte im zweiten Training am Funk: «Diese verdammten Bremsen, Junge. Diese Bremsen sind ein Problem.»

Lewis spricht im Fahrerlager des Autodromo Enzo e Dino Ferrari über seine Situation: «Ich muss mir zwischendurch sagen – ich bin doch Weltmeister! Ich habe mehr gewonnen als jeder andere Fahrer in der Formel-1-WM. Ich muss mich daran erinnern, dass ich Fabelhaftes erreicht habe. Natürlich läuft es nicht immer nach Wunsch, und im Moment haben wir bei Ferrari eine eher schwierige Phase, aber es wird auch wieder besser.»

Was ist Hamilton in der vergangenen Zeit nicht alles unterstellt worden. Er könne nur dann schnell fahren, wenn das Auto perfekt zu ihm passe (siehe auch Mercedes). Er komme mit der modernen Flügelwagen-Generation einfach nicht zurecht (George Russell war schneller).



Lewis dazu: «Ach, es gibt so viel Gerede da draussen. Die Leute nehmen etwas an, kommentieren und urteilen. Aber 99 Prozent davon haben keinen Schimmer, was wirklich vorgeht. Und 100 Prozent wissen nicht, was ich alles durchgemacht habe, um an diesen Punkt meines Lebens zu kommen.»





2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662