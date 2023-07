Qualifying Ungarn: Die ganze Action im Live-Ticker

Im 3. Training auf dem Hungaroring war Lewis Hamilton zweieinhalb Zehntel schneller als Max Verstappen. Ob der Mercedes-Pilot auch im Qualifying die Nase vorn haben wird, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Lewis Hamilton hat den Trainingsfreitag auf dem Hungaroring noch auf dem 16. Platz der Zeitenliste beendet. Der siebenfache Weltmeister begründete seine bescheidene Rundenzeit mit der Tatsache, dass sich sein Team im Reifensparen geübt hatte, beschwerte sich aber auch über das Fahrverhalten seines Mercedes.

Gleichzeitig sprach er die Hoffnung aus, über Nacht zulegen zu können. «Normalerweise können wir uns im Verlauf des Wochenendes steigern. So war es schon im vergangenen Jahr und ich hoffe, dass es auch diesmal so laufen wird», erklärte der 103-fache GP-Sieger, dessen Wunsch erfüllt wurde. Denn im dritten Training gab er den Ton an.

Der Mercedes-Pilot blieb genau zweieinhalb Zehntelsekunden schneller als WM-Leader Max Verstappen, der in den vorangegangenen Rennen dominiert hatte. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez war ähnlich flott unterwegs, er war nur sechs Tausendstel langsamer als der zweitplatzierte WM-Leader.

Auch Nico Hülkenberg, der auf dem vierten Platz der FP3-Liste landete, und Lando Norris, der auf den mittelharten Reifen die fünftschnellste Zeit in den ungarischen Asphalt brannte, hinterliessen einen starken Eindruck. Welcher der Favoriten die Pole zum elften Saisonlauf erobert, gibt’s hier im Live-Ticker nachzulesen.