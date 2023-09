Live-Ticker Japan-GP: Weltmeister-Feier in Suzuka?

© Red Bull Content Pool Beste Ausgangslage: Max Verstappen startet von der Pole ins Japan-Rennen

2022 krönte sich Max Verstappen in Suzuka zum Weltmeister. Diesmal kann sein Red Bull Racing Team in Japan den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung erobern. Ob das gelingt, kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.