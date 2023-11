Shootout in Brasilien: Lando Norris holt Sprint-Pole! 04.11.2023 - 14:25 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Lando Norris blieb im Shootout der Schnellste und sicherte sich damit die Sprint-Pole

Das Qualifying zum GP in São Paulo hatte es schon in sich. Bei der zweiten Zeitenjagd, in der es um die Startreihenfolge zum Sprint ging, setzte sich Lando Norris durch. Hier gibt's das Shootout zum Nachlesen.