Live-Ticker Barcelona-Qualifying: Wer holt die Pole?

Carlos Sainz war im dritten Training der Schnellste, doch Lando Norris war nah am Spanier dran

Die Pole-Position ist in Spanien wichtiger als auf manch einer anderen Strecke. Wer sich die beste Ausgangslage für den zehnten GP des Jahres sichert, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Der Blick in die Statistik-Bücher zeigt: In Spanien ist die Pole noch wichtiger als auf dem engen Strassenkurs von Monte Carlo: 23 Mal gewann in den vergangenen 33 Jahren auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya jener Fahrer, der von der Pole losgefahren ist. Entsprechend hart wird um die beste Ausgangslage für den zehnten Grand Prix der Saison gekämpft.

Und an der Spitze dürfen die GP-Fans einen Mehrkampf erwarten – das lassen zumindest die Zeitenlisten der freien Trainings vermuten. In der ersten Session hatte Lando Norris aus dem McLaren-Team die Nase vorn, das zweite Training beendete Mercedes-Star Lewis Hamilton als Schnellster und in der dritten und letzten freien Trainingsstunde war Carlos Sainz im Ferrari schneller als der Rest des Feldes.

Auch die Abstände fielen denkbar knapp aus: Norris war in der dritten Session nur 3 Hundertstel langsamer als der Spanier aus dem Rennstall aus Maranello. Sainz’ Teamkollege Leclerc, der auf der dritten Position folgte, fehlten nur sieben Tausendstel auf den Briten und Champion Max Verstappen war wiederum nur 37 Tausendstel langsamer als der Monegasse.

Wer am Ende die Nase vorn haben wird, gibt’s hier nachzulesen: