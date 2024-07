Max Verstappen (5.): «Das wäre nicht realistisch»

Max Verstappen kam mit einem frühen Stopp an Lando Norris vorbei

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen musste den Belgien-GP von Startplatz 11 in Angriff nehmen. Der Red Bull Racing-Star kreuzte die Ziellinie als Fünfter und erklärte, warum er nicht weiter nach vorne fahren konnte.

Max Verstappen hatte in Belgien alle Hände voll zu tun. Der Red Bull Racing-Star, der das Formel-1-Rennen auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps bereits drei Mal für sich entscheiden konnte, drehte im Qualifying auf nasser Bahn die mit Abstand schnellste Runde, musste aber wegen der Überschreitung des Motorteile-Kontingents von Startplatz 11 losfahren.

Verstappen kämpfte sich schnell auf den achten Platz vor, doch dann wurde es schwierig für den dreifachen Champion. Mit Hilfe eines frühen Stopps konnte er an Lando Norris vorbeiziehen und am Ende schaffte er es sogar als Fünfter über die Ziellinie. Danach fasste der 61-fache GP-Sieger zusammen: «Das Rennen selbst war nicht allzu schlecht. Es war einfach sehr schwierig, an einem Gegner vorbeizukommen.»

Und Verstappen erzählte: «Glücklicherweise konnte ich mich in den ersten Runden aus allem Ärger raushalten. Ich kam dann in diesen DRS-Zug und im Grunde steckte ich da fest. Wir haben dann versucht, mit einem frühen Stopp an Norris vorbeizukommen, und ich denke, das hat ganz gut funktioniert.»

«Aber wir alle hatten ein ähnliches Tempo, und deshalb war es schwierig, nach vorne zu kommen», fügte der 40-fache GP-Polesetter an. «Aber ich denke, von Startplatz 11 haben wir einen guten Job gemacht», stellte er sich und seinem Red Bull Racing Team ein gutes Zeugnis aus.

«Mit Blick auf den WM-Stand war es ein guter Tag für mich. Natürlich willst du immer mehr, aber mit unserem Tempo in den jüngsten Rennen wäre es nicht realistisch, davon auszugehen, dass man von Startplatz 11 bis an die Spitze vorfahren kann. Diese Tage liegen leider hinter uns», seufzte der WM-Leader.

Nun hofft der 199-fache GP-Teilnehmer, dass sein Team nach der Sommerpause nachlegen kann. «Wir haben viele Dinge, die wir in der Sommerpause analysieren können, um das Auto bis zum nächsten Rennen in Zandvoort zu verbessern.»

Und Verstappen erklärte auch: «Zum Glück ändert sich der Spitzenreiter immer etwas, und es ist nicht nur ein Team, das konstant Boden gutmacht. Aber wir wissen, dass wir noch etwas Arbeit zu erledigen haben und wir wollen natürlich besser abschneiden. Mal schauen, was wir tun können.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19:57,040 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,526 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,173

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,549

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+9,226

06. Lando Norris (GB), McLaren, +9,850

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,795

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +43,195

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,963

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,552

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,926

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,011 min

13. Alex Albon (T), Williams, +1:03,651

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:04,365

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,631

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,638

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,737

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,057

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,833

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 275 Punkte

02. Norris 197

03. Leclerc 174

04. Piastri 164

05. Sainz 160

06. Hamilton 143

07. Russell 141

08. Pérez 129

09. Alonso 47

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Gasly 6

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Albon 4

18. Ocon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 404 Punkte

02. McLaren 361

03. Ferrari 340

04. Mercedes 284

05. Aston Martin 71

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 10

09. Williams 4

10. Sauber 0