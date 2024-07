Auto zu leicht: Verliert George Russell den Sieg?

George Russell zeigte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ein aussergewöhnliches Rennen. Der Brite schaffte es mit nur einem Stopp ins Ziel und feierte den Sieg. Doch nach dem Rennen kam dicke Post von der FIA.

Mit einer starken Leistung sicherte sich George Russell in Belgien den Sieg. Der Mercedes-Pilot stoppte nur einmal und hielt seine Reifen daraufhin so lange am Leben, dass er knapp vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton ins Ziel kam.

Für den jungen Briten währte die Freude allerdings nicht lange, denn die technische Prüfung seines Autos ergab, dass sein Formel-1-Auto lediglich 796,5 kg schwer war, womit das Mindestgewicht um ganze 1,5 kg unterschritten wurde.

Besonders bitter: Zunächst bestand das Auto die Gewichtskontrolle, das Autogewicht entsprach den Vorgaben von Artikel 4.1 des technischen Reglements. Doch da befanden sich noch 2,8 Liter Sprit im Tank. Nachdem diese entfernt wurden, war das Gewicht unterschritten.

Russell droht damit die Disqualifikation, denn wenn ein Auto nicht dem technischen Reglement entspricht, bleibt nur der Ausschluss aus dem Rennen. Schwacher Trost: Lewis Hamiltons Auto wurde geprüft und für legal befunden. Damit würde er bei einer Disqualifikation des Siegers den Sieg erben.