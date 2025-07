Tiefe Betroffenheit: 17-jähriger Pau Alsina ist tot

Die Motorrad-Rennsport-Community trauert nach dem tödlichen Unfall von Borja Gomez über den nächsten jungen Spanier. Pau Alsina verunglückte beim Training im MotorLand Aragon tödlich.

Der MotoGP-Zirkus war am vergangenen Wochenende beim Comeback im Automotodrom Brünn unterwegs. Währenddessen bereitete sich der junge Spanier Pau Alsina (17) in Aragon auf seinen nächsten Einsatz im Rahmen der JuniorGP Moto3-Serie vor. Bei diesem privaten Probelauf kam es zur nächsten Motorrad-Tragödie.

Alsina stürzte am Samstagvormittag gemäß spanischen Medienberichten in einer schnellen Kurve per Highsider von seinem Trainingsbike und schlug hart auf der Piste auf. Die Trackday-Session wurde umgehend abgebrochen. Danach folgte die Erstversorgung an der Strecke und der Transport in ein Krankenhaus in der Nähe von Saragossa, wo er notoperiert wurde. Das Ärzteteam konnte jedoch nichts mehr für den Katalanen aus dem Ort Sallent tun, der Teenager wurde am Montag für tot erklärt.

Alsina begann seine Karriere in jungen Jahren mit Motocross und Dirt-Track. Seine internationale Laufbahn im Straßenrennsport brachte ihn ab 2021 in den European Talent Cup, in dem er vier Jahre fuhr. Für 2025 schaffte er vom ETC aus den Sprung in die JuniorGP Moto3, wo er im Team Estrella Galicia und dem Monlau-Programm unterkam.

Pau Alsina hat in der laufenden Saison auch einige Rennen in der Italienischen Meisterschaft bestritten, wo er aufs Podium fahren konnte. In der JuniorGP Moto3 liegt er auf Rang 13, sein bestes Einzelergebnis war Platz 8 in Jerez.