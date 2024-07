Hülkenberg: Kein Tempo, keine Harmonie, kein Rhythmus 29.07.2024 - 09:12 Von Silja Rulle

© LAT Nico Hülkenberg vor dem Belgien-GP

Nico Hülkenberg kommt in Spa als Letzter über die Ziellinie. Der Deutsche will das Rennen am liebsten vergessen. Sein Teamkollege Kevin Magnussen sagt: «Das war das schlechteste Rennen, das wir seit Langem hatten.»