Toto Wolff zu Disqualifikation: «Müssen es hinnehmen»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte nach dem Rennen in Spa einigen Grund zum Jubel. Doch die Disqualifikation von George Russell trübte die Freude des Wieners. So reagierte er auf den Ausschluss seines Schützlings.

Immerhin blieb der Sieg in der Mercedes-Familie: Nach der Disqualifikation von George Russell darf sich dessen Teamkollege über den Sieg in Belgien freuen. Der jüngere der beiden Sternfahrer war zwar mit nur einem Stopp durchs Rennen und als Erster ins Ziel gekommen, doch danach wurde bei der technischen Prüfung festgestellt, dass sein GP-Renner nicht dem technischen Reglement entsprach.

Das Auto des 26-Jährigen war nur 796,5 kg schwer und damit 1,5 kg zu leicht. Deshalb blieb den Regelhütern nichts anderes übrig, als den Sieger zu disqualifizieren. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt: «Wir müssen diese Disqualifikation hinnehmen. Wir haben ganz klar einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen.»

«Wir werden nun analysieren, was genau passiert ist, um zu verstehen, was falsch gelaufen ist. Es ist frustrierend, dass wir den Doppelsieg verloren haben und wir können uns nur bei George entschuldigen, der ein so starkes Rennen gezeigt hat», heisst es in einem Statement des Wieners.

«Trotzdem gibt es aber auch viel Positives, über das wir uns freuen können. Wir hatten ein Auto, das auf zwei unterschiedlichen Strategien die Messlatte war, Vor ein paar Monaten wäre das noch unvorstellbar gewesen. Wir haben vor der Sommerpause drei der vier jüngsten GP für uns entschieden. Und wir werden dafür sorgen, dass wir nach dem Shutdown erfrischt zurückkommen werden, mit dem Ziel, die positive Richtung, in die wir uns bewegen, beizubehalten.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)