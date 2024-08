Lewis Hamilton (Mercedes): Fan bei Olympia in Paris

​Sportfans auf der ganzen Welt fiebern derzeit mit bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Vor Ort sind ungewöhnliche Besucher zu treffen – wie etwa beim Fechten Formel-1-Star Lewis Hamilton.

Der Welt-Fechtverband FIE (Fédération Internationale d’Escrime) stellte unlängst diesen Post auf X: «Wir hatten im Grand Palais von Paris heute einige besondere Gäste – Lewis Hamilton, Nina Dobrev, Shaun White und Snoog Dogg machten bei uns einem Boxenstopp, um den Florett-Wettbewerb der Männer zu verfolgen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und für eure Unterstützung.»

Der Auftritt von Hamilton neben Musiker Snoop Dogg, der Schauspielerin Nina Dobrev und ihrem Lebensgefährten, der Snowboard-Legende Shaun White hat diesen Grund: Der Formel-1-Rennfahrer ist mit dem in London geborenen US-amerikanischen Fechter Miles Chamley-Watson (34) befreundet.

Hamilton schwärmte auf seinen sozialen Netzwerken: «Eine tolle Erfahrung, bei den Olympischen Sommerspielen dabei sein zu dürfen und die Energie der Zuschauer zu spüren.»



«Aus nächster Nähe die Hingabe, die Konzentrationsfähigkeit und die Unverwüstlichkeit dieser Athleten zu sehen, das ist fabelhaft. Miles, ich bin so stolz auf dich, Bruder. Wie du dich den Herausforderungen gestellt und Hürden überwunden hast, das ist erstaunlich. Widerstand macht uns stärker, so lernen wir die grossartigsten Lektionen. Das Beste kommt noch.»



Chamley-Watson kämpfte im Mannschaftsduell der USA gegen Frankreich tapfer, trotz sichtbarer Kniebeschwerden, am Ende zog sein Team aber den Kürzeren im Kampf um Bronze.