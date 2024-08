Oscar Piastri (McLaren): Sein grösster Fortschritt

​McLaren hat gemessen an 2023 gewaltig zugelegt. Aber auch die Fahrer haben stattliche Fortschritte gemacht. Der Australier Oscar Piastri sagt, auf welchem Gebiet er am meisten dazugelernt hat.

Nach dem Belgien-GP 2023: Max Verstappen ging vor zwölf Monaten als überlegener WM-Leader in die Sommerpause, der Niederländer stand bei 314 Punkten, WM-Zweiter war damals sein Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez (189).

Die McLaren-Fahrer tauchten auf den Zwischenrängen 8 und 11 auf: Lando Norris als Achter mit 69 Punkten, Oscar Piastri in seiner ersten GP-Saison als Elfter mit 34 Punkten.

Ein Jahr später sieht das so aus: Verstappen noch immer vorne, mit 277 Punkten, Lando Norris ist WM-Zweiter mit 199 Zählern, Piastri liegt auf WM-Rang 4 mit 167 Punkten. Norris und Piastri haben 2024 ihren ersten GP-Sieg errungen, Lando in Miami, Oscar auf dem Hungaroring.

Schon im Frühling 2024 sagte der 23-jährige Piastri: «Am meisten zulegen muss ich beim Reifen-Management.»

Als Zwischenbilanz hat er bei meinem Kollegen Mat Coch von Speedcafe festgehalten: «Ich weiss die Reifen nun besser einzusetzen, da habe ich wirklich grosse Fortschritte erzielt. Beim Saisonstart in Bahrain, auf einem Pistenbelag, der die Walzen förmlich frisst, gelang mir ein gutes Rennen. Aber ich bin nicht mit allen Leistungen happy. In China habe ich den Reifen wieder mal zu viel zugemutet, daher fiel ich zurück und wurde nur Achter.»



Was bei Piastri auffällt: Er macht so gut wie keine Fehler, er ist einer von nur zwei Fahrern, die 2024 immer klassiert worden sind (der andere ist Fernando Alonso). Die Ergebnisse dürfen sich wirklich sehen lassen in seiner erst zweiten Saison.



Bahrain: 8.

Saudi-Arabien: 4.

Australien: 4.

Japan: 8.

China: 8.

Miami: 13.

Emilia-Romagna: 4.

Monaco: 2.

Kanada: 5.

Spanien: 7.

Österreich: 2.

Grossbritannien: 4.

Ungarn: 1.

Belgien: 2.



Piastri weiter: «Eines meiner Ziele bestand auch darin, in der Quali zuzulegen. Der Abstand zu Lando ist gering, damit darf ich zufrieden sein.»



In der Bahrain-Quali waren die beiden um nur 69 Tausendstelsekunden getrennt, in Jeddah um 43 Tausendstel, in Miami um 81, in Imola um 17, in Montreal um 82, auf dem Hungaroring um 22 Tausendstel und in Belgien um 46.



Piastri: «Meine erste Messlatte ist immer Lando, und in diesem Vergleich muss ich mich nicht verstecken. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich gewinne ständig an Selbstvertrauen dazu.»



Typisch Oscar Piastri, wenn er sein Ziel für die zweite Saisonhälfte definiert: «So viel lernen wie es nur geht.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0