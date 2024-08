Lando Norris: «Das ist eine ganz andere Welt»

Abseits der Rennstrecke pflegt Lando Norris eine Freundschaft zu seinem Red Bull Racing-Rivalen Max Verstappen. Sein Vorgehen auf der Piste beeinflusst das aber nicht, beteuert der McLaren-Pilot.

Wenn die Formel-1-Fahrer auf der Strecke gegeneinander antreten, kämpfen sie mit allen Mitteln gegeneinander. Ist der Helm mal ab, kommen die Piloten heutzutage aber meist gut miteinander aus. Manchmal verbindet sie sogar eine Freundschaft, wie das Beispiel Lando Norris und Max Verstappen zeigt. Der McLaren-Pilot und der Red Bull Racing-Star kommen sehr gut miteinander aus.

Auf der Strecke spielen die persönlichen Beziehungen aber keine Rolle, wie Norris im Gespräch mit dem Kollegen von «RacingNews365.com» betont hat. «Abseits des Cockpits ist es eine ganz andere Welt. Ausserhalb der Formel 1 führe ich ein anderes Leben, da herrscht eine andere Mentalität. Ich denke da auch ganz anders als wenn ich meinen Helm auf habe und Renne fahre.»

«Es spielt dann keine Rolle, ob ich in der Vorwoche mit jemandem Padel gespielt habe oder ob wir uns zum Abendessen getroffen haben», beteuert der 24-jährige Brite, der den zweiten WM-Zwischenrang belegt. «Das ändert nichts an meinen Zielen auf der Strecke, da will ich einfach gewinnen. Wenn überhaupt, motiviert mich das noch stärker, den Gegner zu schlagen.»

«Für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Welten, auf unneben der Strecke. Mein Verhalten und mein Umfeld könnte nicht weiter von dem entfernt sein, was ich als Rennfahrer im Auto bin», erklärt der Miami-GP-Sieger weiter.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0