Aston Martin: Entwicklung für 2024 geht weiter

Das Formel-1-Auto von Aston Martin wird auch nach der Sommerpause weiterentwickelt, wie Teamchef Mike Krack erzählt. Der Luxemburger betont aber auch, dass sich das Team bald auf das nächste Jahr fokussieren wird.

Nach einem starken Vorjahr legte das Aston Martin Team in dieser Saison einen deutlich verhalteneren Start hin. In den ersten 14 WM-Runden sammelten Fernando Alonso und Lance Stroll nur 73 WM-Zähler, auf dem Podest stand in diesem Jahr noch keiner der beiden Teamkollegen.

Das bisher beste 2024er-GP-Ergebnis von Alonso ist der fünfte Platz, den er beim zweiten Kräftemessen in Saudi-Arabien erzielte. Stroll kam in dieser Saison am Rennsonntag bisher nicht über den sechsten Platz hinaus, diesen erzielte er beim dritten Rennwochenende in Melbourne. Auch in den drei Sprints, die in Schanghai, Miami und Spielberg stattgefunden haben, war keiner der beiden Aston Martin-Fahrer in der Lage, Punkte zu erobern.

Der Rennstall aus Silverstone hat die Hoffnung auf Besserung aber noch nicht aufgegeben, das Team wird auch nach der Sommerpause neue Teile ans Auto bringen, wie Teamchef Mike Krack auf der offiziellen Team-Website betont: «Es sind noch weitere Updates für den AMR24 geplant, bevor wir den Fokus auf das 2025er-Auto legen.»

Gleichzeitig mahnt der 52-Jährige aus Luxemburg aber auch: «Wir müssen realistisch bleiben, wenn es um den Abstand nach vorne und den Vorsprung auf unsere Verfolger geht. Wir geben 2024 nicht auf, doch bald werden wir uns auf 2025 fokussieren. Allerdings ist die Arbeit, die wir für das aktuellen Auto leisten, sehr wichtig, denn damit legen wir die Weichen für das nächste Jahr. Das Regelwerk bleibt weitgehend unverändert, deshalb hilft uns alles, was wir jetzt lernen, auch bei der Entwicklung für 2025.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0