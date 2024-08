Damon Hill: «Adrian Newey bei Aston Martin – perfekt»

Adrian Newey, Clive Chapman und Damon Hill in Goodwood

​Medien in Italien und England sind vorgeprescht: Adrian Newey und Aston Martin seien sich einig. Wechselt der beste Rennwagen-Designer der letzten 30 Jahre zu den Grünen, fände das Damon Hill perfekt.

Der erste Knall der Formel 1 anno 2024: Lewis Hamilton wechselt auf Anfang 2025 zu Ferrari. Der zweite Knall: Star-Designer Adrian Newey beendet seine Arbeit bei Red Bull.

Für den Sky-GP-Experten Martin Brundle waren damals zwei Dinge sofort klar: «Adrian ist wettbewerbsorientiert, und die 2026er Regeln sind ganz nach seinem Geschmack. Wir werden ihn in der Formel 1 wiedersehen, da bin ich mir ganz sicher.»

Und Brundle meinte auch: «Wer Adrian angeln will, der muss gewaltige Ressourcen vorweisen können. Andernfalls wäre das Talent von Newey vergeudet.»

Medien in Grossbritannien und Italien haben übereinstimmend gemeldet: Dieses Team ist gefunden, es heisst Aston Martin, und der neue Deal soll im September verkündet werden.

Formel-1-Champion Damon Hill sagt dazu im Podcast F1 Nation: «Von den Möglichkeiten McLaren und Ferrari und ist Ferrari bald erkaltet. Und McLaren war für Newey nicht so geeignet, weil es dort mit der bestehenden Mannschaft hervorragend läuft. Also wäre es nicht richtig, diese Struktur zu verändern.»



«Aston Martin ist aus meiner Sicht die perfekte Wahl, weil sie die notwendigen Mittel haben, und weil ich dort sehr viel Potenzial wittere. Newey ist genau einer jener Fachkräfte, die solches Potenzial erschliessen können.»



Hill hat während seiner Zeit bei Williams mit Newey gearbeitet und betont: «Die Leute sagen immer, Adrian sei der grosse Aerodynamik-Guru. Aber ich glaube, seine herausragende Fähigkeit besteht darin, einen Rennwagen als Gesamtes zu verstehen. Er kennt sich in allen Bereichen aus – Aerodynamik, Fahrwerk, Motor. Und er vergisst nie den Fahrer. Wie viel Aufmerksamkeit er dem Piloten entgegenbringt, das ist Teil seiner sorgfältigen und tiefgründigen Vision eines Rennwagens.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0