Hamilton zu Norris: «Verstappen einholen ist möglich»

​Formel-1-Champion Max Verstappen führt die Fahrer-WM an, hat aber seit Spanien keinen Grand Prix mehr gewonnen. Wie Lewis Hamilton die Titelchancen von Verstappen-Verfolger Lando Norris einstuft.

Im ersten Teil der Formel-1-Saison 2024 sah das für Titelverteidiger Max Verstappen rosig aus: Der dreifache Weltmeister aus den Niederlanden gewann vier der ersten fünf Rennen. Dann aber holten die Gegner auf. Von den vergangenen fünf Rennen konnte Verstappen nur noch eines gewinnen.

Der 61. Sieg von Verstappen geht zurück auf den 23. Juni, in Spanien. Danach folgten vier Rennen ohne GP-Erfolg, das gab es für Max letztmals im letzten Saisonviertel 2020!

Härtester Verfolger von Max Verstappen ist sein Kumpel Lando Norris (McLaren). Das Glück für Red Bull Racing-Ass Verstappen in dieser Phase: Norris hat einige Male gepatzt, zudem nehmen sich die Fahrer der Verfolger McLaren, Mercedes und Ferrari gegenseitig die Punkte weg.

Norris liegt 78 Punkte hinter Verstappen, das entspricht drei Siegen mit jeweils bester Rennrunde.

Norris’ britischer Landsmann Lewis Hamilton schätzt die Situation des McLaren-Piloten so ein: «Es ist schon ein Weilchen her, dass ich um den Titel mitgekämpft habe. Aber ich selber lag mal um vierzig Punkte oder so hinten.»



«Klar sind diese 78 Punkte eine grosse Zahl, vor allem da Lando gegen einen Piloten antritt, dessen Auto so gut wie nie ausfällt.»



Tatsächlich ist der einzige Ausfall von Max das Bremsversagen in Australien, abgesehen davon sah Verstappen immer die Zielflagge.



Hamilton weiter: «Norris steht vor einer gewaltigen Aufgabe, wenn er diesen Rückstand aufholen will. Das wird ganz, ganz schwierig – aber es ist möglich. McLaren hat zwei sehr starke Fahrer, während auf der anderen Seite vor allem ein Auto die ganzen Punkte einfährt. Es spricht also auch Einiges für McLaren.»



Wenn Norris seinen Kumpel einholen will, dann muss er mehr Rennen gewinnen: Lando triumphierte nur einmal, in Miami, und wurde fünf Mal Zweiter. Verstappen hingegen steht bei sieben Saisonsiegen, mit zwei zweiten Plätzen. In den vergangenen sechs Rennen ist Verstappen jedes Mal vor Norris ins Ziel gekommen.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0