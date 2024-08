Fernando Alonso: «Fahrer waren früher authentischer»

​Aston Martin-Star Fernando Alonso (43) fährt seit 2001 in der Königsklasse. Der zweifache Formel-1-Weltmeister zieht einen Vergleich zwischen seinen Gegnern vor zwanzig Jahren und heute.

Fernando Alonso ist ein Phänomen: Er nähert sich mit 43 Jahren dem 400. Grand Prix (wird er in Las Vegas erreichen), er gewann 32 Grands Prix und stand 106 Mal auf dem Siegerpodest. An Hingabe und Leidenschaft nimmt er es mit halb so alten Gegnern auf, sein Talent ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben.

Von Melbourne 2001 bis vorderhand Spa-Francorchamps 2024 ist Alonso gegen Dutzende hervorragender Rennfahrer angetreten, Vieles hat sich seit 23 Jahren geändert, Anderes ist gleich geblieben, wie der Spanier der Financial Times gegenüber sagt.

Damals hiessen seine Gegner Michael Schumacher, David Coulthard, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, heute erleben wir eine junge Generation mit den schnellen Herren Verstappen, Leclerc, Piastri & Co. Fernando glaubt: «Da gibt es schon Unterschiede. Die ältere Generation zeigte ein wenig mehr Persönlichkeit, sie waren von sehr unterschiedlichem Charakter und in der Art und Weise, wie sie den Sport und ihre Leben anpackten.»

«Die Generation heute ist mindestens so talentiert, weil sie auf viel mehr Ausbildungsmöglichkeiten zurückgreifen kann, die Vorbereitung ist eine ganz andere, die Daten, dank welcher sie sehen, wo sie zulegen können, die Simulationen. Sie kommen als komplettere Fahrer in die Formel 1.»



«Aber wenn sie den Helm ablegen, dann scheinen sie mir alle ein wenig gleich zu sein, fast schon scheu. Sie haben Leute, die für sie reden, der eigene Charakter kommt mir zu wenig zum Vorschein. Die alte Garde war authentischer.»



Und Alonso selber? Der Asturier sagt: «Wenn ich das Helmvisier schliesse, dann fühlt sich alles so an wie vor mehr als zwanzig Jahren. Den Kontakt zu den Fans oder die Arbeit mit den Geldgebern, das lag mir früher nicht so, ich sah das eher als Ablenkung. Heute bin ich da entspannter und kann das geniessen. Auf der Bahn hat sich nichts geändert – ich bin immer noch der gleiche Kämpfer, und das wird auch nie anders sein.»





