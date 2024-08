Max Verstappen gibt zu: «Gegner haben uns überholt»

Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen ist in den letzten vier Grands Prix sieglos geblieben, das ist letztmals Ende 2020 passiert. Dennoch liegt der Niederländer in Sachen WM-Titel auf Kurs.

Vier Grands Prix ohne Sieg, das gab es für Max Verstappen letztmals vor vier Jahren, zum Schluss der Saison 2020. Nun ist der Red Bull Racing-Star zuletzt in Belgien, Ungarn, Grossbritannien und Österreich Vierter, Fünfter, Zweiter und Fünfter geworden, vorderhand letztmals gewonnen hat Max am 23. Juni in Spanien.

Verstappen hat nach dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien zugegeben: «Die Gegner haben uns überholt, mal ist McLaren schneller, mal ist es Mercedes. Klar macht uns das nicht happy, und wir arbeiten mit Volldampf daran, den Wagen zu verbessern.»

Max weiter: «Ich habe an meiner Vorgehensweise nichts geändert: Natürlich besteht das Ziel immer darin, einen Sieg einzufahren, aber wenn das nicht möglich ist, dann muss es eben der bestmögliche Platz sein. Zuletzt ist uns das gelungen, aber es ist auch klar – wir müssen zulegen.»

«Wir haben im Belgien-GP alles richtig gemacht, damit bin ich zufrieden. Wir haben auch den Motorwechsel hinter uns, damit sollten wir für Zandvoort ein reibungsloses Wochenende vor uns haben.»



Dort hat Max vor eigenem Publikum 2021, 2022 und 2023 triumphiert.



In der Fahrer-WM liegt Max Verstappen 78 Punkte vor Lando Norris, das entspricht drei GP-Siegen mit jeweils bester Rennrunde. Im Konstrukteurs-Pokal beträgt der Vorsprung von Red Bull Racing auf McLaren 42 Zähler. Vor dem Miami-GP betrug dieser Vorsprung 99 Punkte.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0