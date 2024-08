Andrea Kimi Antonelli: «Habe einen Fehler gemacht» 30.08.2024 - 18:53 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Andrea Kimi Antonelli

Der erste Formel-1-Trainingseinsatz von Andrea Kimi Antonelli fiel sehr kurz aus. Nach nur eineinhalb Runden landete der Mercedes-Nachwuchsfahrer in Monza in den Reifenstapeln. Er übte sich danach in Selbstkritik.