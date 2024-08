Carlos Sainz (Ferrari): «Nur McLaren kann das»

​Der Spanier Carlos Sainz stand vor einem Jahr in Monza auf der Pole-Position, die treuen Tifosi hoffen erneut auf Ferrari. Aber der dreifache GP-Sieger sagt, wieso derzeit McLaren die Nase vorn hat.

Wenn in Zandvoort die Farbe Orange dominiert, für Lokalheld Max Verstappen, dann ist das in Monza die Farbe Rot – für Ferrari. Die Tifosi drücken mehrheitlich Charles Leclerc und Carlos Sainz die Daumen und verzehren sich nach dem dritten Saisonsieg ihrer Scuderia. Sainz hat 2024 in Australien gewonnen, Leclerc in Monte Carlo.

Ferrari ist im Sommer ein wenig ins Hintertreffen geraten, das beste Auto im Feld ist nicht rot, sondern Papaya-farben – der McLaren.

Der frühere McLaren-Fahrer Sainz sagt: «McLaren hat an den vergangenen GP-Wochenenden bewiesen, dass sie den gegenwärtig schnellsten Rennwagen haben. Jedes Mal, wenn sie eine Verbesserung ans Auto bringen, schlägt die voll ein. Nur McLaren kann das. Bei den anderen Rennställen funktioniert eine neue Entwicklung, die nächste dann wieder nicht. Ein solches Auf und Ab sehe ich bei McLaren nicht.»



«Wir versuchen noch immer, unseren Weg zu finden», meint der 29-jährige Madrilene weiter. «Auch hier in Monza sind wir am Experimentieren und hoffen natürlich, dass uns das einen Schritt nach vorne bringt.»



«Es gibt einige Fragezeichen in diesem Jahr in Monza, angefangen beim neuen Asphalt. Erst im Laufe des Wochenendes werden wir erahnen, ob wir hier um Pole und Sieg mitreden oder um einen Podestplatz oder nur um Rang 5. Grundsätzlich bin ich guter Dinge, denn in Belgien waren wir nicht so schlecht.»



Ferrari war 2023 in der Quali oft sehr schnell, im Rennen fielen die Italiener aber immer wieder zurück, weil der Ferrari die Reifen schneller verbrauchte als die gegnerischen Autos. 2024 ist das beinahe umgekehrt – da ist Ferrari bei vielen Grands Prix im Rennen stärker als in der Quali, so auch zuletzt in Zandvoort.



Der dreifache GP-Sieger Carlos Sainz: «Ein besseres Reifen-Management ist ein Punkt, den wir für 2024 ganz oben auf unserer Liste hatten. Die Frage bleibt, ob wir dabei nicht übers Ziel hinausgeschossen sind.»



Der gegenwärtige WM-Fünfte Sainz ist in Monza 2023 von Pole-Position kommend Dritter geworden, 2020 wurde er im McLaren hier Zweiter.



Charles Leclerc gewann 2019 von Pole, stand 2022 erneut auf dem besten Startplatz und wurde dann Zweiter, 2021 und 2023 wurde er im Autodromo Vierter.