Daniel Ricciardo: Bald Klarheit über GP-Zukunft

Daniel Ricciardo ist einer der Piloten im Formel-1-Feld, dessen GP-Zukunft über die aktuelle Saison hinaus noch nicht geklärt ist. Das sollte sich bald ändern, kündigt der Australier im Fahrerlager von Monza an.

Für Daniel Ricciardo steht fest: Er will auch im nächsten Jahr in der Formel 1 mitkämpfen. Ob er das auch kann, steht allerdings noch nicht fest. Der Racing-Bulls-Pilot geht aber davon aus, dass er bald bestätigen kann, ob und wie es mit seiner Karriere weitergeht.

Im Fahrerlager von Monza sagt der Australier: «Meine Absicht ist natürlich, in diesem Sport weiterzumachen. Aber die Zeit wird zeigen, ob das auch geht. Noch ist nichts fix fürs nächste Jahr, soviel kann ich verraten. Es gibt auch noch nichts Neues zu verkünden, das sollte sich aber in nicht allzu ferner Zukunft ändern.»

«Wir werden nicht bis Oktober oder November warten müssen, ich denke, da wird vorher etwas passieren», fügt der Formel-1-Routinier an. «Für mich steht derzeit im Vordergrund, was ich im Cockpit ausrichten kann. Wenn ich mich gut anstelle, hilft mir das sicherlich», ist Ricciardo überzeugt.

Zuletzt erlebte der 35-Jährige ein schwieriges Wochenende in Zandvoort. Beim anstehenden Kräftemessen in Monza hofft er auf ein besseres Abschneiden. «Das Weekend in Zandvoort endete besser, als es angefangen hat. Aber der Plan lautet natürlich, von Freitag bis Sonntag konstant eine gute Leistung zu zeigen.»

«Ich bin froh, dass es gleich weitergeht, wenn nach einem solchen Rennen eine Pause besteht, dann beschäftigt dich das länger. Ich hatte eine gute Zeit seit dem letzten Rennen, ich habe trainiert und mich auf das Rennen hier vorbereitet», ergänzt Ricciardo, der über Monza sagt: «Ich mag die Strecke und verbinde einige gute Erinnerungen damit. Der neue Asphalt sollte auch angesichts der heissen Temperaturen viel Grip bieten, ich erwarte auch, dass sich die Streckenverhältnisse im Verlauf des Wochenendes deutlich verbessern werden. Die Änderungen an den Randsteinen habe ich gesehen, aber sie haben mich noch nicht überzeugt. Ich kann nicht sagen, dass sie mir gefallen, denn an einigen Stellen ist das typische Monza-Feeling nicht mehr vorhanden.»

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0