Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich dachte, es kracht»

​Zweiter Platz für Charles Leclerc beim Grand Preis Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit. Der Ferrari-Pilot muss sich nach hartem Kampf Oscar Piastri beugen: «Ich landete ein paar Mal fast in der Mauer.»

39. Formel-1-Podestplatz für Charles Leclerc: Der Ferrari-Pilot erringt beim packenden Aserbaidschan-GP den zweiten Rang hinter McLaren-Fahrer Oscar Piastri, nach einer kampfstarken Fahrt. Der 26-jährige Monegasse kann damit auch seine vierte Baku-Pole in Folge nicht in einen Sieg ummünzen und ist sichtlich niedergeschlagen.

Leclerc biss sich am starken Piastri die Zähne aus, es wurde nichts mit seinem dritten Saisonsieg nach Monaco und Monza. Egal, welche Taktik er gegen Piastri anwandte, der junge Australier hatte jedes Mal die passende Antwort.

Leclerc sagt: «Das lief leider nicht so wie geplant. Ich habe gegen Oscar wirklich alles versucht, aber zum Schluss waren meine Hinterreifen am Ende.»

Um genau zu sein, waren sie so am Ende, dass Sergio Pérez dahinter Charles angreifen konnte, und auf einmal mischte sich da auch Sainz ein ins Gerangel um Platz 2. Dann ging alles schlagartig drunter und drüber – Pérez und Sainz in der Mauer, Piastri vorne enteilt.

Leclerc ist geknickt: «Auf mittelharten Reifen lief es sehr gut, aber dann rächte sich im Rennen mein Trainingsverlauf. Ich hatte in den ersten freien Trainings wegen meines Mauerkusses und wegen eines technischen Problems keine Dauerläufe fahren können, diese Erfahrung fehlte mir nun im Grand Prix.»



«Es war sehr, sehr schwierig, die harten Reifen halbwegs am Leben zu erhalten, und ich habe es leider nicht über die gesamte Distanz geschafft. Vor allem die Hinterreifen machten mir zu schaffen. Ein paar Mal habe ich gedacht – jetzt wird es krachen.»



«McLaren und Oscar haben heute einen besseren Job gemacht, Gratulation dazu. Schade für Carlos mit dem Unfall zum Schluss, ich bin froh, ist niemand zu Schaden gekommen.»



«Das war kein grosser Tag für Ferrari, und ich muss einen Teil dafür auf meine Kappe nehme. Wenn ich einen oder zwei meiner Angriffe etwas geschickter angesetzt hätte, dann wäre ich wohl vorbeigekommen.»



«Klar hat das Duell mit Oscar Spass gemacht, aber ich bin geknickt. McLaren ist mit etwas weniger Abtrieb gefahren als wir, daher war Oscar auf den Geraden schneller. Es nützte mir zu wenig, in den Kurven flotter zu sein.»



«Als mich Piastri schnappte, sagte ich mir im Auto – okay, ich muss nun geduldig sein, ich kann ihm die Führung ja später wieder abkaufen. Aber das erwies sich als schwieriger denn erwartet. Ich kam auf der Geraden zu wenig nahe dran, um unwiderstehlich vorbeizugehen.»



«Man sollte sich über einen zweiten Platz nicht beklagen müssen, aber tief im Inneren weiss ich – ich hätte das hier rocken können.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0