Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Das war saumässig»

​Der Mexikaner Sergio Pérez hat seinen Ruf als Baku-Spezialist gefestigt: Erstmals in diesem Jahr in der Quali schneller als Verstappen, Startplatz 4. Max Verstappen fährt als Sechster los.

Der sechsfache GP-Sieger Sergio Pérez ist «Mr. Baku»: Hier stand er bei sieben Rennen auf dem Baku City Circuit fünf Mal auf dem Siegerpodest, 2021 und 2023 hat er den Grand Prix gewonnen.

Pérez war im Abschlusstraining zum Aserbaidschan-GP erstmals in diesem Jahr in einer Quali schneller als sein Red Bull Racing-Stallgefährte Max Verstappen, Startplatz 4 für «Checo», weiter vorne schneller war er an den vergangenen zehn GP-Wochenenden nur einmal (als Drittschnellster in Belgien).

Aber Pérez ist zerknirscht: «Ich kann mit dieser Leistung nicht zufrieden sein. Denn ich weiss ganz genau – mit einer fehlerfreien Leistung wäre ein Platz in der ersten Startreihe möglich gewesen.»

Kleiner Blick aufs Klassement: Auf Rang 2 des Australiers Oscar Piastri haben Pérez in Baku 127 Tausendstelsekunden gefehlt. Wo also hat der Mexikaner diese Zeit liegenlassen?



«Checo» weiter: «Der zweite Pistensektor auf meiner schnellsten Runde war saumässig. Da habe ich gewiss eineinhalb Zehntelsekunden verschenkt.»



«Gleichzeitig muss ich gestehen: Charles Leclerc im Ferrari war heute in seiner eigenen Liga. Ich bin sehr gespannt zu erleben, wie sich das am Sonntag entwickeln wird. Mein Ziel ist klar – im ersten Rennteil Plätze gutmachen.»





Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,365 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,686

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,805

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,813

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,874

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,023

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,289

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,369

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:42,530

10. Alex Albon (T), Williams, 1:42,859

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:42,968

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,035

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,179

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,191

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,404

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,547

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,609

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,618

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,246

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,504